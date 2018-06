Hektische Betriebsamkeit legt das Bundeskabinett diese Woche in Sachen Integrationspolitik an den Tag. Nachdem die Kanzlerin wiederholt "Multikulti" für mausetot erklärt hatte , will man nun auch mit neuen Gesetzen Flagge zeigen. Künftig soll "Integrationsverweigerung" strenger bestraft werden, was auch immer das ist. "Wir erkennen und sprechen es vielleicht deutlicher an als vor einigen Jahren, dass es mit der Integration bei Teilen der Ausländer hapert, dass sie zum Teil auch ganz offen verweigert wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Wer beispielsweise den Integrationskurs nicht besucht, obwohl er dazu verpflichtet ist, soll künftig härtere Sanktionen zu spüren bekommen als bisher. Verpflichtet sind alle Neuzuwanderer und alle ausländischen Bezieher von Sozialleistungen. Was genau da verschärft werden könnte, ist allerdings nicht klar: Schließlich gibt es schon jetzt ein Instrumentarium, das von Kürzung der Bezüge über die Verhängung von Bußgeldern bis hin zum Entzug der Aufenthaltserlaubnis reicht. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will sich jetzt erst erkundigen, was die zuständigen Länder bereits unternehmen, um Kursschwänzern Beine zu machen – ein Vorgehen, das leider typisch für den aktuellen Verlauf der Debatte ist: Erst kommen die scharfen Sprüche, dann die Empirie.

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF), das die Integrationskurse konzipiert, ist man über diese Stimmung einigermaßen erstaunt. 2005 (also nach über 40 Jahren Zuwanderung) wurden die Integrationskurse eingeführt; von den Teilnehmern sind 60 Prozent Freiwillige, 40 Prozent Verpflichtete. Tatsächlich brechen einige den Kurs ab, andere gehen gar nicht erst hin, aus Gründen wie Krankheit, Schwangerschaft oder Arbeitsaufnahme – Letzteres also Teil einer Erfolgsgeschichte. Echte Verweigerung sei auch darunter, stehe aber nicht im Vordergrund. "Wir haben insgesamt etwa die Hälfte aller Menschen erreicht, bei denen wir einen Bedarf ermittelt haben", sagt BaMF-Sprecherin Rochsana Soraya. Bedarf sah man bei 2,1 Millionen der 15 Millionen Zuwanderer; teilgenommen haben bisher etwa 700.000. Die Nachfrage ist höher als das Angebot. 9000 Bewerber stehen auf einer Warteliste. Vor 2011 wird es für sie keinen Kurs geben, obwohl sie dringend einen wollen. Im BaMF will man sich aus stimmungsgeleiteten Diskussionen in der Folge der Sarrazin-Publikation heraushalten. Aber man sieht hier eher Licht am Ende des Tunnels, als es die Äußerungen der Bundesregierung derzeit ahnen lassen.

Auch im Zuwanderungs-, Ausländer- und Aufenthaltsrecht will die Bundesregierung im Eiltempo Neuregelungen auf den Weg bringen. Geplant ist beispielsweise die Einführung eines eigenen Straftatbestands für Zwangsverheiratungen. Darauf hatten sich FDP und Union schon in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Zwar können diese schon jetzt mit den Strafen für Nötigung, Menschenhandel oder Verschleppung geahndet werden, und genaue Zahlen hat man auch hier nicht. Wie viele Zwangsehen gibt es pro Jahr in Deutschland? 25.000? 1000? 40? Alle diese Zahlen werden genannt. Aber man will keinen Zweifel daran lassen, dass man es politisch ernst meint. "Ein wirklich übles Phänomen" seien Zwangsehen, gibt Regierungssprecher Steffen Seibert zu Protokoll – als wäre das je bestritten worden. Die Betroffenen sollen länger als bisher die Möglichkeit haben, eine Anzeige zu erstatten. Nach der Neuregelung sollten Ausländer in Zukunft außerdem erst nach drei Jahren Ehe ein eigenes Aufenthaltsrecht unabhängig vom Partner bekommen, heißt es in dem Bericht. Bisher sind es zwei Jahre.

Womöglich sind die eher nebulös bleibenden "verschärften Sanktionen" das Sahnebonbon, das es den Konservativen in der Union leichter machen soll, die eigentlich substanzielle Neuerung zu schlucken, die Schwarz-Gelb ins Werk setzen will: die bessere Anerkennung der im Ausland erworbenen Qualifikationen und, nach endlosen zermürbenden Debatten, der Schritt hin zu einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Taxi fahrende Hochschullehrer sollen nun zumindest zügiger und transparenter behandelt werden; es soll nicht länger als drei Monate dauern, bis sie erfahren, ob ihre Abschlüsse anerkannt werden.

"Unsere Volkswirtschaft kann sich auf bis zu 300.000 neue Fachkräfte freuen", jubelte Bildungsministerin Annette Schavan (CDU). Sie sieht ein "schlummerndes Potenzial", das es "zu heben" gilt. So sieht es auch die FDP, die nach den Worten ihres Generalsekretärs Christian Lindner "nicht das religiöse Glaubensbekenntnis oder die private Lebensführung" in den Mittelpunkt der Debatte gestellt sehen will. "Wer also nach unseren Regeln spielt und mithilft, unser Land nach vorn zu bringen, sollte uns willkommen sein."

Von Regierungsseite sind das derzeit die einzigen hauchzarten Signale der Ermutigung an Deutschlands Zuwanderer. Ausnahmsweise klingt es hier mal nicht, als sei Integration so etwas wie eine Wurzelbehandlung: schmerzhaft und unvermeidlich. Für den "Kanada-Effekt" wird das nicht reichen.