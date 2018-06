DIE ZEIT: Frau Ögütmen, warum sind Sie in das Land Ihrer Eltern zurückgegangen?

Lamia Ögütmen: Ich wollte schon immer irgendwann in die Türkei zurückgehen. Die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, das Natürliche hatten mich bei Besuchen sehr fasziniert. Die Leute kannten und grüßten mich, ich hatte den Eindruck, fest etabliert zu sein. In Deutschland musste ich mich immer rechtfertigen und erklären, ob ich nun die deutsche Kultur angenommen hätte… Nein, ich behielt meine Kultur, und die deutsche kam als Bereicherung dazu.

Lamia Ögütmen lebt als Unternehmerin in Istanbul. Die 46-Jährige leitet eine Agentur für Kongress- und Event-Management in unmittelbarer Nähe der Bankentürme und Konzernhochhäuser der 16-Millionen-Stadt. Ihre sieben Angestellten kommen aus der Türkei und aus Deutschland. Sie ist im bayerischen Deggendorf aufgewachsen und verließ die Bundesrepublik vor elf Jahren.

ZEIT: Was lief in der Türkei dann besser?

Ögütmen: Ich hatte hier auf einmal hoch geschätzte Eigenschaften zu bieten. So beherrschte ich die Landessprache Türkisch und Deutsch noch dazu. Deutsch wird hier gebraucht, während umgekehrt in Deutschland Türkisch weniger gefragt ist.

ZEIT: Was war schwierig bei der Ankunft?

Ögütmen: Am Anfang hat mir Istanbul Angst gemacht. Die riesenhafte Stadt, das Chaos, die vielen Menschen. Doch je länger ich hier lebte, desto mehr gewöhnte ich mich an das ganz andere Leben. Und wenn der Stress zu viel wird, setze ich mich manchmal an den Bosporus und bin ein wenig wie im Urlaub.

ZEIT: Warum überhaupt Istanbul, nicht eine andere türkische Stadt?

Ögütmen: Ich bin wegen der Schule meiner Tochter hierhergezogen. Ich begriff dann schnell die Vorteile dieser Stadt. Eine Agentur aus Istanbul genießt einfach Ansehen im Rest der Türkei. Dazu die boomende Wirtschaft – das Herz des Landes ist hier.