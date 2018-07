Inhalt Seite 1 — Gemeines aus dem Oberseminar Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Über das Böse zu schreiben verlangt Mut. "Auch wer von der Gefahr erzählt, kann in ihr umkommen." Der Satz steht in der Ästhetik des Bösen, dem neusten Werk des Germanisten Peter-André Alt, das sich der Werke einer unmoralischen, in Verbrechen, Trieb und Gewalt schwelgenden Literatur annimmt. Aber keine Angst: Peter-André Alt ist nicht umgekommen, es geht ihm gut, er hat im Anschluss an das heikle Unterfangen sogar den ehrenwerten Präsidentschaftsposten der Berliner FU übernehmen können. Bleibt die Frage, ob er von der Gefahr richtig erzählt hat.

Nicht infrage hingegen steht, dass Alt sein Thema richtig gewählt hat. Das Böse ist das Herdfeuer, um das sich unsere Gesellschaft schart. Wenn ein junger Mann mit einem Messer um sich sticht, ist das beileibe interessanter, als wenn jemand ein Kind aus dem See zieht. Und auf einen Anschlag, der verhindert wird, kommen in den Medien zehn verheerende.

Nun gibt es zwei verschiedene Sichtweisen auf das Böse, die eine wird vorrangig moralisch, die andere ästhetisch geleitet. Als Beispiel für die moralische Position ließe sich Georg Büchner anführen, der mit Blick auf den Gewaltexzess zur Zeit der Französischen Revolution sich "wie zernichtet" fühlt und fragt: "Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt?" Die sogenannte seriöse Berichterstattung fragt heute dasselbe, sobald das Böse wieder seine Fratze zeigt. Für die ästhetische Perspektive wiederum kann exemplarisch Ernst Jünger stehen, die Geschichte, wie er vom Balkon, in der Hand ein Glas Champagner mit Erdbeeren drin, einem Fliegerangriff auf Paris zuschaut. Schaurig-schön. Heute steht die Bild- Zeitung dort, wo Jünger einmal stand. Nicht das "Warum" interessiert sie, wo Blut fließt, sondern vornehmlich das "Wie".

Damit dürfte Peter-André Alt kein Problem haben. Den moralisch befangenen Blick aufs Böse, als Beispiele nennt er Camus, Dostojewski, Tolstoj, sortiert er in seiner Ästhetik des Bösen gleich aus. Übrig bleibt eine Linie, die von der Frühromantik über Autoren wie etwa Baudelaire, George Bataille und Benn bis hin zu American Psycho von Bret Easton Ellis führt, eine Linie, die das Böse in seiner nackten Wirklichkeit zeige. Warum diese Autoren das Böse als ästhetisches Phänomen gestalten, erfahren Alts Leser meist nicht. Die philologische Praxis, schreibt er, könne nur Aufschluss darüber geben, wie vom Bösen erzählt wird. Böse formuliert heißt das: Alt verwechselt die Literatur mit der Bild. Dem Lesern das Spektakel, dem Kenner die Regeln seiner Inszenierung. Seine Ästhetik des Bösen ist eine Ästhetik des Boulevards.

Der Ansatz von Alt lässt sich allerdings auch in ein freundlicheres Licht rücken. Redlich bemüht sich der Berliner Germanist, den ästhetischen Eigenwert der von ihm untersuchten Werke zu erfassen und sie gegen psychologische, soziologische oder zeitdiagnostische Verkürzungen zu verteidigen. Das Werk E.T.A. Hoffmanns mit seinem Personal gespaltener Persönlichkeiten etwa: Der Freud-Schüler Otto Rank sah darin die labile Psyche des Autors gespiegelt, der Marx-Leser Hans Mayer die labilen deutschen Zustände zur Zeit der Restauration. Alts Interpretation betritt einen neuen und womöglich weit festeren Boden. Geschichten wie die Elixiere des Teufels, schreibt er, dementieren die alte, von Platon bis Fichte gehegte Vorstellung des prinzipiell vernunftgelenkten Individuums, indem sie dieses "als Opfer seines Triebschicksals ausweisen".

Hoffmann steht damit für eine gewaltige geistesgeschichtliche Zäsur, die Alt aber zugleich in ein historisches Kontinuum einrückt. Denn Hoffmann erzählt keine neue Geschichte; er erzählt eine alte Geschichte mit altem Personal noch einmal neu. Es ist die Geschichte des Bösen, die laut Alt in der Romantik nach einer Neuformulierung verlangt. Die alten Vorstellungen rocken einfach nicht mehr: Mit der rationalistischen Aberglaubenskritik der Aufklärung ist die Hölle auf den Hund gekommen, der leibhafte Teufel zu einer Witzfigur degeneriert. Bei Hoffmann erscheint der Teufel in anderer Gestalt und neu situiert: im Inneren des Menschen. Als Trieb.

Gänzlich neu ist Alts Sicht der Dinge freilich nicht. Angeschoben wird die Ästhetik des Bösen von Karl Heinz Bohrer, in Schwung gehalten wird sie von Hans Blumenberg. Mit Bohrer geht Alt davon aus, dass sich die Lust am Bösen in der Literatur erst mit deren Autonomie entfalten konnte. Erst als sich um 1800 die Literatur des Korsetts christlicher oder aufklärerischer Indienstnahme entledigt, kann sie abstoßende Gegenstände um ihrer selbst willen präsentieren. Mit Blumenberg wiederum zeigt Alt, dass dieses Böse immer schon präfiguriert ist, dass es zu keinem Zeitpunkt neu entworfen, sondern fortwährend umgeschrieben, transformiert und neu strukturiert wird. Die Literatur rührt in den Elixieren des Teufels. Der Bodensatz bleibt.

Originalität ist bei Alt nachgeordnet. Seine schier unheimliche Belesenheit ermöglicht es ihm aber, mit Akribie und Überblick zu erzählen, überraschende Bezüge zu entdecken und erhellende Sichtachsen durch den geistesgeschichtlichen Dschungel zu schlagen. Das Vorspiel einer Ästhetik des Bösen rekapituliert er in den christlichen Mythen vom Sündenfall und vom Sturz Luzifers; wie von Plotin bis Augustinus das Böse als defizitär, in Abhängigkeit des Guten gedacht wird, zeigt er mit leichter Hand; mit Leibniz’ Theodizee sieht er das Böse erstmals innerweltlich anerkannt, bei Kant mit der Formel von der "Gebrechlichkeit des Menschen" schließlich manichäisch geadelt: Das Böse hat seinen Sitz im Innern des Menschen, der seither aus krummem Holz geschnitzt erscheint. Dem Berliner Germanisten zufolge laufen damit auch die alten philosophisch-theologischen Kategorien zur Erfassung des Bösen aus. Die Literatur übernimmt: Sie avanciert, so Alt, "zu einem Medium, das die bedrohliche Komplexität und dämonische Überlegenheit, die verunsichernde Fremdheit und Verführungskraft des Bösen außerhalb rationaler Erklärungsmodelle einzufangen vermag".