Vor dem Eingang in der Bleibtreustraße zögere ich. Ist das wirklich...? Die blendend weißen Tischdecken und das gestylte Interieur lassen mich zweifeln. (Darf ein türkisches Restaurant nicht versuchen, elegant zu sein, du alter Rassist?) In den Fußboden ist ein blau leuchtendes Band eingelassen. Die Weingläser, in den türkischen Restaurants Berlins selten anzutreffen, sind, wie Weingläser sein sollen.

Auf der Speisekarte verrät eine ungewohnte Vielfalt den Ehrgeiz der Küche, sich von türkischer Folklore abzuheben. Nicht dass sie Wiener Schnitzel anböte, aber die gegrillten und geschmorten Lamm- und Rindergerichte wären auch mit der Bezeichnung mediterran korrekt beschrieben. Türkische Spezialitäten gibt es im Mey dennoch genug. Zur Suppe von roten Linsen werden sechs verschiedene Gewürze neben den Teller gestellt, und eine köstliche Hammelwurst – scharf und leicht säuerlich – wird vom Kellner aus einem Alubehälter herausgeschnitten, in dem sie auf einem aromatischen Gemüsebett gedünstet wurde (Kagitta Sucuk). Selbstverständlich ist die Nachspeise, die an allen Tischen bestellt wird, eine leckere Süßigkeit aus Anatolien: eine Art Rösti aus Mehl, mit flüssigem Honig begossen. Die Preise liegen wie die Kochkünste etwas über Durchschnitt: Für drei habe ich 124,30 Euro bezahlt, inklusive zwei Flaschen Wein.

Im Gül in Charlottenburg ist der teuerste Posten auf der Rechnung eine Flasche weißer Sauvignon von der Loire für 15 Euro. Das Gül ist ein Familienbistro (wie viele türkische Kleinrestaurants), in dem zehn und mehr Stunden ununterbrochen serviert wird. An einer Theke kann man die fertig gekochten Tagesgerichte besichtigen. Vieles auf der eposhaft langen Speisekarte klingt interessant, ebenfalls interessant ist der vor dem Laden aufgestellte Hinweis: "Auch hier gibt es frische Fische, nicht nur bei Fischers Fritz" (so heißt ein renommiertes Berliner Gourmetlokal). Tatsächlich waren die ausgebackenen Filetstücke sorgfältig pariert und, wie das Frittieröl, taufrisch. Der sehr gute Salat von Sellerie und Kartoffeln wurde leider zu kalt serviert, wohingegen die warme Hochzeitssuppe mit viel Dill aromatisiert und mit Mehl gedickt war.

Es war beste Hausmannskost, nicht mehr, nicht weniger. Und weil alles handgemacht war, bekam man eine Idee davon, wie man in Europa aß, bevor konfektionierte Produkte und rationalisierte Arbeit der kulinarischen Vielfalt den Garaus machten. Da ich entschlossen war, keine türkische Süßspeise auszulassen, bestellte ich Sütlac, gratinierten Milchreis mit Zucker, Zimt und Sahne. Ein Märchen aus alten Zeiten, das mit den Kunstpuddingen der Industrie in Vergessenheit geraten ist.

***

MEY

Bleibtreustraße 47, 10623 Berlin Tel. 030/88681585



GÜL

Krumme Straße 55, 10627 Berlin Tel. 030/81805463