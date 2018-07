Das Kloster Eberbach blickt auf eine lange Tradition als Weinerzeuger zurück. 1148 wurde es von Zisterziensermönchen aus Burgund gegründet. Im 15. Jahrhundert unterhielt das Kloster eine Flotte auf dem Rhein, mit der die Weine bis nach Köln geliefert wurden. Nach der Säkularisierung gingen Kloster und Weingut an die Herzöge von Nassau-Usingen, 1866 an den Staat Preußen und 1945 an das Land Hessen über.

Damit wechselten 219 Hektar Rebfläche den Besitzer, darunter so klangvolle weinbauliche Immobilien wie der berühmte Steinberg, Assmannshäuser Höllenberg, Rauenthaler Baiken, Rüdesheimer Rottland und Erbacher Marcobrunn.

Darauf wachsen zurzeit rund 76 Prozent Riesling und 17 Prozent Spätburgunder. In der Schatzkammer im ehemaligen Kloster lagern viele tausend Flaschen Wein, die ältesten stammen aus dem Jahr 1706.

Der Neubau am Steinberg wurde in zwei Jahren nach modernsten önologischen Kriterien und dem Schwerkraftprinzip errichtet, damit die Moste so wenig wie möglich gepumpt werden müssen. An der Oberfläche ist nur ein schmales, lang gestrecktes Gebäude sichtbar.

Das Weingut erwirtschaftete 2009 mit rund 1,7 Millionen Flaschen Wein einen Umsatz von 8,3 Millionen Euro. 30 Prozent werden über den Lebensmittel-Einzelhandel vermarktet und 27 Prozent über den Weinhandel und die Gastronomie. 30 Prozent des Weins gehen direkt an Endverbraucher und 13 Prozent in den Export.