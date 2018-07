Unter Hamburger Jungs ist es üblich, dass sich auch die sehr jungen mit "Alda" (Alter) und auch die sehr dünnen mit "Digga" (Dicker) anreden. Mittlerweile ist vor allem "Digga" im Hamburger Alltag so oft zu hören, als wäre es ein mitgesprochenes Satzzeichen. Ein typisches U-Bahn-Gespräch geht etwa so: "Jo Digga dann is er von Faamsen aufn Kiez gefahn Digga und hat sich do noch drei Astra inn Kopf gehaun Alda und hat dann derbe Streit gekricht mit son Assi Digga das war krass Alda!" Der Digga-Diskurs erinnert an gewiefte Politiker, die, um zu verhindern, dass der Gesprächspartner sie unterbricht, die Technik des endlosen Satzes perfektioniert haben: Sie machen keinen Punkt, Digga, sondern reden immer weida, Alda, und das zum Wohl unseres Landes, Digga, und im Namen des Bürgers, Alda (Anweisung an den Tontechniker: langsam ausblenden, Digga!) …

