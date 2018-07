Läuft es in der Wirtschaft erst einmal, dann läuft vieles wie von selbst. Mehr Jobs, mehr Konsum, mehr Steuern. Jetzt erlebt das Land, wie der von der Finanzkrise so jäh unterbrochene Aufschwung weitergeht. Wir dürfen optimistisch sein, selbst diejenigen unter uns, die ein Jahrzehnt lang zusehen mussten, wie die Kaufkraft ihres Geldes schwand. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt in diesen Tagen wohl unter drei Millionen, im nächsten Jahr könnte sie auch im Mittel unter dieser magischen Marke bleiben. Und selbst Arbeitnehmer über 55, vom Jugendwahn-Kapitalismus lange abgeschrieben, finden wieder Arbeit.

Im Aufschwung wechselt die Perspektive. Gehen uns die Jobs aus? Nein, uns gehen die Fachkräfte aus , was jeden Versuch ad absurdum führt, arbeitslose Deutsche gegen ausländische Zuwanderer auszuspielen. Mancher Arbeitnehmer, gewöhnt an die 35-Stunden-Woche, reibt sich dieser Tage die Augen: Bald soll er womöglich länger arbeiten.

In der Wirtschaft gebe es nichts umsonst, sagt ein altes Gesetz. Und tatsächlich hat sich Deutschland seinen jüngsten Titel als Wachstumseuropameister verdient. Mit einem Jahrzehnt der Lohnzurückhaltung, mit Arbeitnehmern und Betrieben, die flexibel zwischen Kurzarbeit und Überstunden pendeln, und mit Schröders Agenda 2010, die das Land beinahe zerrissen hätte. Die Deutschen erleben also gerade kein Job wunder, sie haben vielmehr investiert – und beginnen nun davon zu profitieren.

Natürlich kann sich die Finanzkrise jederzeit zurückmelden, können die Vereinigten Staaten abstürzen oder Europas Sorgenkinder einen Kollaps erleiden und die Weltwirtschaft mitreißen. Abgesehen davon aber könnte Deutschland einige fette Jahre erleben. Wir schaffen gerade etwas, das uns im Ausland kaum jemand zugetraut hätte: Unsere Wirtschaft wächst auch dann, wenn andere Industrieländer stagnieren.

Obwohl die Nachbarn noch im Krisensumpf feststecken, läuft der Export auf hohen Touren, weil Einkäufer aus Asien, Arabien und Lateinamerika deutsche Maschinen und Autos wie im Akkord ordern. Und viele heimische Branchen können höhere Löhne bezahlen, ohne dass deutsche Produkte in der Welt zu teuer würden. Deshalb plädiert der Wirtschaftsminister bei den anstehenden Tarifrunden auch zu Recht für spürbare Steigerungen. Mit mehr Geld in der Tasche kaufen die Bundesbürger mehr und stärken auf diese Weise den Aufschwung. Sie leiden auch nicht wie die Spanier oder Briten unter einer geplatzten Immobilienblase. Der Grund dafür ist einfach – es gab hierzulande keine.

Außerdem profitiert Deutschland vom Euro-Effekt, den die Gründerväter der gemeinsamen Währung gar nicht erkannten. Weil der Zins der Europäischen Zentralbank für alle gleich ist, gewinnen solche Mitgliedsländer noch an Kraft, bei denen es ohnehin gut läuft. Während die Zinsrate den darbenden Ländern von Portugal bis Irland noch zu hoch vorkommt, ist sie für das Boomland D. überaus günstig. Grundsätzlich ist es ja eine zweifelhafte Qualität des Euro, dass er Auf- und Abschwünge in die Länge zieht, jetzt aber reiten die Deutschen endlich einmal auf der Welle.

Man darf die Gefahr niedriger Zinsen jedoch auch nicht verschweigen: Sie schaffen Blasen. Schon sehen Experten eine kleine Immobilienblase in den deutschen Großstädten entstehen, aber es müssen noch einige wilde Jahre und viele gedankenlos vergebene Kredite hinzukommen, bevor sie zur großen Gefahr wird. Im Moment entwickelt sich Deutschland einfach besser als jedes andere Industrieland.