Harald Hartmann blickt konzentriert auf den Bildschirm seines Laptops. "Da ist er", sagt der 63-jährige Heimatforscher plötzlich. "Das ist Österreichs gefährlichster Kreisverkehr."

Auf den ersten Blick ist die Anlage nahe der Kärntner Ortschaft Kappel am Krappfeld unverdächtig: vorbildlich kreisförmig angelegt. Doch dem Kennerblick des wohl erfahrensten Kreisverkehr-Sammlers im Land entgeht nicht das Gefahrenpotenzial dieser Verkehrsanlage. Es besteht in einer überlebensgroßen Metallfigur, die am Mittelkreis den Zeigefinger gen Himmel reckt. "Wo schauen Sie automatisch hin, wenn Sie einfahren?" fragt der Rondeau-Connaisseur mit mildem Oberlehrerton: "Nach oben!" Ganz schlimm für die Verkehrssicherheit. Schmunzelnd lehnt sich Herr Hartmann zurück. Der Sammler ist sichtlich stolz auf sein außergewöhnliches Exponat.

Von Berufs wegen ist der Mann am Flughafen Schwechat für die Infrastruktur am Vorfeld zuständig. In seiner Freizeit erforscht der Hobby-Historiker altes Brauchtum, dokumentiert Marterl, Brunnen oder verwitterte Gemäuer. Vor fünf Jahren begann er während seiner Exkursionen die ersten Anlagen zu fotografieren. Aus einer Laune heraus, sagt er. Bis heute ist Herrn Hartmanns Archiv auf Hunderte Bilder angewachsen. "Mir gefällt die Vielfalt", sagt er. "Es ist einfach interessant, wie sich hier die Gemeinden präsentieren."

Tatsächlich scheint es, als sei die zentrale Fläche eines Kreisverkehrs zu einem neuen Sehnsuchtsort für Ortskaiser, Tourismusverband-Obmänner, Werbewirtschaft und Kulturschaffende geworden. Vor allem auf dem flachen Land hat das folkloristische Begrüßungsschild an der Ortseinfahrt als sinnstiftendes Identitätssymbol des jeweiligen Fleckchens ausgedient. Stattdessen werden Hinweise auf regionale Spezifika im Pkw umkreist. Sehenswürdigkeiten, kulinarische Spezialitäten, lokale Charakteristika oder der Schaffensdrang des Kulturvereins stehen nun im Mittelpunkt prächtiger Kreisverkehrsanlagen. Das Ortswappen in dreidimensionaler Pracht! Überall im Land wachsen Obelisken, Monumente oder Springbrunnen aus der Heimaterde. Von der Weinpresse bis zur skulptural ausgeformten Agrarnutzpflanze ist allerlei Lokalkolorit im Schwange. Wehe dem, vor dessen Wagen das Gefahrenzeichen 3a ("Kreuzung mit Kreisverkehr") auftaucht. Es signalisiert möglicherweise Gefahr im doppelten Sinne: sowohl für das Vorankommen als auch für das ästhetische Empfinden. Ein Ende des gestalterischen Furors ist nicht absehbar. Noch dauert jener Boom an, der scheinbar wie aus dem Nichts kam: die Renaissance des Kreisverkehrs – Glück und Unglück für den österreichischen Straßenverkehr gleichermaßen.

Bis zum Anfang der 1980er Jahre war dieses System im Land nahezu unbekannt. Heute ist es der natürliche Feind von T- und Ampelkreuzung. Epidemisch hat sich der Emporkömmling in der Republik ausgebreitet. Eine Erfolgsgeschichte, die keineswegs linear verlaufen ist.

Als das Geburtsjahr des Kreisverkehrs moderner Prägung gilt 1904. Erstmals ging es damals am Columbus Circle nahe des New Yorker Central Park ringsum. Die Idee bestach mit der Eleganz, mit der die Bewegungsabläufe in einer Metropole gesteuert wurden. Rasch ploppten in den USA weitere Anlagen aus dem Boden, doch 30 Jahre später war die Hausse zu Ende. Schuld daran war das sture Festhalten an der Rechtsregel. Dem Einfahrenden Vorrang zu gewähren erwies sich im Gefolge der Massenmotorisierung als wenig gute Idee: Je stärker der Verkehr zunahm, desto öfter stauten sich auf den Asphalt-Doughnuts die Autos. Es vermochte die Knoten am Knoten auch nicht zu lösen als dem Recht des Schnelleren ( first in ) zum Durchbruch verholfen wurde.