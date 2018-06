Inhalt Seite 1 — Sünden vergeben leicht gemacht Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Ablass ist seit alters und bis auf den heutigen Tag in der katholischen Kirche ein Mittel, dem Schuldbeladenen, dem die Angst vor den Sündenstrafen eingepflanzt wurde, Erleichterung zu versprechen. Gerade wegen Luthers heftiger Reaktion auf den Ablasshandel darf man vorm Reformationsfest erwähnen: Das Erlassen zeitlicher Sündenstrafen durch die Kirche gibt es immer noch!

Im Codex Iuris Canonici heißt es: "Ablass ist der Nachlass zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist; ihn erlangt der Gläubige unter bestimmten festgelegten Voraussetzungen durch die Hilfe der Kirche, die den Schatz der Sühneleistungen Christi und der Heiligen autoritativ verwaltet." Das heißt, auch in der heutigen Bußpraxis bilden Sündenbekenntnis, Reue und Wiedergutmachung eine Einheit, deren "Vollendung" der Ablass sein soll.

Doch selbst vielen Katholiken ist völlig unbekannt, dass die durch Christi Tod, durch Taufe, Beichte und priesterliche Absolution erwirkte Vergebung der Sünden gar nichts daran ändert, dass der Schuldige seine Strafe in vollem Ausmaß zu tragen hat! Dies ist die Pointe der zentral von Rom aus verkündeten Ablasszusagen.

Man vergegenwärtige sich das Verlockende des Ablassversprechens: dass unter bestimmten Bedingungen ein Mensch sich durch fromme Leistungen und gute Werke von der Last der angedrohten Strafen befreien kann. Die Kritik der evangelischen Kirchen seit Luther hat nämlich nur dazu geführt, dass die ökonomische Vermarktung der Entlastungszusagen durch Ablassbriefe, die einst Geld in die Kassen der Renaissancepäpste spülten, heute als obsolet gilt. Deshalb ist die "alte" protestantische Kritik jedoch keineswegs hinfällig. Katholische Theologen drohen zwar nur noch ungern mit dem Fegefeuer und betonen stattdessen die Folgen der Sünde im diesseitigen Leben. Doch solche modernen Interpretationen stehen im Kontrast zu den offiziellen Verlautbarungen der katholischen Kirche. Nach wie vor treffen die alten Argumente der Protestanten gegen den Ablass voll ins Schwarze.

In einem kaum vorstellbaren Ausmaß werden Gelegenheiten und Orte angepriesen, wo der Ablass erlangt werden kann. Eine päpstliche Behörde, die Apostolische Pönitenziarie, der ein Kardinal als Großpönitenziar vorsteht, verkündet per Dekret die Entlastungszusagen aus dem "Gnadenschatz" der Kirche. Sie nennt Tage, an denen ein Ablass erworben werden kann, mit genauer Angabe der Bedingungen, die vom "Bußfertigen" erfüllt werden müssen. Zuletzt wurde ein Priesterjahr ausgerufen, das vom 19. Juni 2009 bis 19. Juni 2010 befristet war und sowohl Priestern als auch Laien den Erwerb eines vollkommenen Ablasses "wohlwollend gewährte". Zusätzlich wurden die Gläubigen animiert, "Teilablasse" zu erwerben und sie Verstorbenen zugute kommen zu lassen. Auch bei Ereignissen wie den Weltjugendtreffen, zum Beispiel in Köln 2005, konnten Gläubige durch ihre Teilnahme an bestimmten Gottesdiensten (inklusive Beichte und Kommunion) aufgrund des römischen Dekrets einen vollkommenen Ablass erwerben.

Das beste Beispiel für die praktische Umsetzung päpstlicher Dekrete in Deutschland war in jüngster Zeit die Ausrufung des Paulusjahres 2008. Der Bischof von Eichstätt verlautbarte im Juni 2008: "Zur Eröffnung und zum Abschluss des Paulusjahres kann der vollkommene Ablass in jeder Kirche oder Kapelle innerhalb unserer Diözese gewonnen oder fürbittweise den Seelen der Verstorbenen zugewendet werden, wenn man dort andächtig an einer heiligen Messe oder an der öffentlichen Feier des Stundengebetes beziehungsweise einer Andacht zu Ehren des heiligen Paulus teilnimmt. Täglich einmal kann der vollkommene Ablass während des Paulusjahres darüber hinaus in bestimmten Kirchen gewonnen werden." Dann folgt die Aufzählung der ausgewählten Kirchen.

Weitere fürsorgliche Hinweise regeln die Gnadenschatzverwaltung. So sollen Gebet und Kommunionempfang am selben Tag erfolgen, an dem der Ablass gewonnen wird. Durch eine einzige sakramentale Beichte können bis zu 20 Tagen vor und nach dem Ablasstag mehrere vollkommene Ablässe gewonnen werden. Auch wer durch Krankheit verhindert ist, geht bei der Gnadenschatzvergabe nicht leer aus – er muss sich nur vornehmen, die vorgeschriebenen Bedingungen sobald wie möglich zu erfüllen. Ausdrücklich sind die Priester aufgefordert, die Gläubigen durch Verkündigung und Aushang auf die besondere Ablassgewährung aufmerksam zu machen.