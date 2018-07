Vom Fenster ihres Büros guckt Renate Künast auf den Tiergarten. Ein paar Meter von hier hat die Polizei sie vor 18 Jahren weggetragen, nachdem sie eine zwölfstündige Sitzblockade direkt am Brandenburger Tor hinter sich hatte. Die Grünen protestierten seinerzeit gegen die Öffnung des Tores für den Autoverkehr. Künast schaffte es dabei mit blonder Kurzhaarfrisur und hintergründigem Lächeln auf die Titelseite der BZ . "Wir sind damals für verrückt gehalten worden", sagt sie vergnügt, "auch wegen der Busspur, Tempo 30 und überhaupt der ökologischen Stadterneuerung. Heute will niemand mehr auf all das verzichten."

Diese Erfahrung – mit einer totalen Randposition mehrheitsfähig geworden zu sein – hat sich der Frau, die 1992 schon mit Junkies und im Knast gearbeitet, in der Republik Freies Wendland gelebt, eine Anwaltskanzlei geleitet und eine grüne Rathausfraktion in Berlin geführt hatte, nachhaltig eingeprägt. Jetzt soll ausgerechnet Renate Künast, die damals wegen der Räumung eines besetzten Hauses die rot-grüne Koalition in Berlin scheitern ließ, den Platz einnehmen, auf dem Ernst Reuter, Willy Brandt oder Richard von Weizsäcker saßen. Sind diese Schuhe nicht ein paar Nummern zu groß, für die Kandidatin und für ihre Partei?

"Die Entscheidung war: Kiffer oder Macher? Ich wollte was machen"

In den Umfragen liegen die Grünen auch in Berlin neuerdings weit vor der SPD ; auch den derzeitigen Regierenden Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidaten Klaus Wowereit hat sie überholt. Am 5. November wird sie ihm offiziell den Fehdehandschuh hinwerfen . Die SPD schäumt vor Wut. "Der Welpenschutz ist vorbei", knurrt Fraktionschef Michael Müller seit Monaten. Aber die Sozialdemokraten tun sich schwer, eine Handhabe gegen die freche Künast zu finden. Der Latte-Macchiato-Vorwurf, die Grünen seien doch die Partei der Ökosnobs, hat sich gerade bei ihr schneller erledigt, als man "Recklinghausen" sagen kann.

Renate Künast Zweiter Anlauf

Renate Elly Künast wurde 1955 in Recklingshausen geboren. Nach der Realschule besuchte sie die Fachhochschule für Sozialarbeit und erwarb sich Berufspraxis in der Haftanstalt Tegel in Berlin. Es folgte ein Jurastudium. Sie trat 1979 der Westberliner Alternativen Liste bei. Als die Mauer fiel und Berlin von einer rot-grünen Koalition regiert wurde, war Künast Franktionsvorsitzende. 2001 wurde sie Landwirtschaftsministerin der rot-grünen Bundesregierung. 1999 war Künast schon einmal Spitzenkandidatin in Berlin. 2005 ist sie Ko-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion.

Denn die 54-jährige Renate Elly Künast ("wie Knast mit ü", pflegte sie früher zu sagen) ist die Tochter eines Kfz-Schlossers und einer Hilfskrankenschwester, deren Familien aus Masuren und der Kaschubei auf Glücksuche Richtung Ruhrgebiet gezogen waren. Zähne zusammenbeißen, ordentlich anziehen, ranklotzen. Das Gesindebuch der Großmutter hat Künast noch. Verwandte aus der bäuerlichen Familie des Vaters leben noch immer bei Erfurt in Thüringen auf dem Land. Als Künast auf die Grundschule ging, konnte die Familie vom armen Süden Recklinghausens in den Westen ziehen, wo die Dr. jur. und Prof. Dr. med. wohnten, in den oberen Stock der Stadtvilla vom Chef des Vaters, wie in einem Walser-Roman.

"Ermutigung gab es bei uns zu Hause nicht", erzählt Künast, "das musste man sich schon anderswo holen." Als Jugendliche hätte sie, wie alle um sie herum, dann vor der Entscheidung gestanden: "Wirst du Kiffer, oder wirst du Macher. Ich wollte halt was machen." Eine Lehrerin half, eine Töpferwerkstatt gegenüber und später natürlich das Bafög und die Fachhochschule. Klaus Wowereit wird sich hüten, auf dieser Flanke anzugreifen. Der "Partylöwe", der Berlin "arm, aber sexy" sieht, könnte sich da selbst schnell auf die Seite der Dekadenz gerückt sehen. Künast hatte kein Problem damit, für die WDR-Sendung Abgeordnet auf einem Bauernhof mit anzupacken und einen Fisch totzuschlagen. Ihr Büro musste allerdings wochenlang empörte Tierschützer beruhigen. Es gab Parteiaustritte.

Insgeheim setzen die Sozialdemokraten, wie ein Berliner Stratege verrät, auf den "Nerv-Faktor", der sich bei Begegnungen mit der Grünen-Frontfrau langfristig einstelle. In der direkten Begegnung könne die kesse Lippe Künasts in Kombination mit einer gewissen persönlichen Unnahbarkeit und Sprödigkeit schnell ermüden. Ein Grüner aus dem Süden der Republik, wo die Partei großbürgerlicher ist, gibt ihm recht. "Ich habe Renate neulich bei einem Auftritt im Bundestag beobachtet. Mann, war das peinlich! Pippi Langstrumpf mit Mitte 50? Ich bitte Sie!" Tatsächlich verrät der Habitus der Abgeordneten Künast, dass sie im operativen Teil der Politik besser aufgehoben ist als in der Propaganda-Abteilung. Eine typische Künast-Attacke im Bundestag in Richtung Union, bei der grüne Fraktionskollegen im Plenarsaal sich peinlich berührt in ihren Stühlen winden, klingt so: "Ich sage Ihnen von der CDU/CSU: Sie brauchen keine Sitzungen, bei denen Sie sich fragen, für was das ›C‹ steht. Singen Sie einfach das hohe C! Treten Sie nicht auf der Hühnerleiter nach unten! Wie Sie hier mit viel sozialer Kälte die Regelsätze nach unten treiben, das ist doch ein Stück aus dem Tollhaus!"

Renate Künast ist so etwas wie die Eliza Doolittle des Realoflügels, jemand, über dessen intellektuelle Defizite man aus strategischen Gründen großzügig hinwegsieht. Da war dieser Schreckensmoment im vergangenen Sommer, wieder am Brandenburger Tor, als Künast vor einer halben Million Menschen beim Christopher Street Day der Gender-Studies-Königin Judith Butler einen Preis verleihen wollte. Künast fasste deren ambitioniertes Theoriegebäude in der herzigen Formel zusammen: "Mann, Frau, Transgender – völlig egal, wichtig ist zu zeigen, wie vielfältig es in dieser Gesellschaft zugeht." Und dann kam die Butler und lehnte den Preis mit großer Geste ab. Künast stand da wie ein begossener Pudel.