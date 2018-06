Wer rettet unsere Kommunen vor dem Finanzkollaps? Wer baut Netze für die Energie der Zukunft? Wer hilft, wenn das nächste Hochwasser droht? In unserer zwölfteiligen Serie besuchen wir Frauen und Männer, die schon heute in Berufen arbeiten, die morgen noch wichtiger sein werden.

Teil 9: Enzymforscher

Enzyme also. Claudia Feller lächelt; das dem Laien zu erklären ist eine ihrer leichtesten Übungen. "Enzyme", sagt sie, "sind gefaltete Eiweißketten und für fast alle Reaktionen in der Natur verantwortlich." Der Mensch nutze sie seit Langem auch für die industrielle Produktion: Enzyme sind am Werk, wenn Grasflecken aus verschmutzter Wäsche verschwinden oder neue Medikamente entwickelt werden. Wenn Feller all das anschaulich machen will, verlässt sie ihr Büro und geht hinüber in das Produktionslabor. Dort liegt ein leichter Geruch von Hefe in der Luft; man meint, in einer Backstube oder Brauerei zu stehen. Schläuche schlängeln sich um zwei große Bottiche, darin eine trübe Flüssigkeit. Claudia Feller deutet auf ein Gerät, das wie eine überdimensionale Waschmaschine aussieht: "Das ist eine Zentrifuge. Hier werden die Enzyme von festen Bestandteilen getrennt und danach weiter gereinigt." Was Feller feste Bestandteile nennt, können Bakterienstämme sein oder Hefen. Diese lebenden Organismen sind notwendig, wenn man mit Enzymen arbeiten möchte: Zum Beispiel wird das Gen eines Enzyms in die Zellen der Hefe eingebaut, die sich dann vermehren – und dabei gleichzeitig große Mengen des gewünschten Enzyms produzieren. Abgetrennt von seinem Wirt, können diese dann verwendet werden – etwa für die Waschmittelproduktion.

Claudia Feller befindet sich mittendrin in der schönen neuen Biotechwelt. Am Ende soll es ihr und ihren Kollegen gelingen, mit Enzymen Zukunftsfragen zu lösen: das Klimaproblem oder die Rohstoffknappheit. Denn wenn das Öl zur Neige geht, fällt auch die Basis unzähliger Produkte weg: Die meisten Cremes, Lippenstifte, Medikamente und die Plastikprodukte des Alltags enthalten Öl. Irgendwann muss das durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden, etwa durch Getreide. Dabei könnten Enzyme helfen: Aus Maisstärke wird bereits heute mit ihrer Hilfe Kunststoff gewonnen. Selbst aus Raps und Krabbenschalen lassen sich chemische Produkte herstellen.

Den meisten Konsumenten ist gar nicht bewusst, wie viele Produkte schon jetzt auf ähnliche Weise produziert werden, also auf Biotechnologie beruhen: Partygeschirr aus abbaubarem Plastik, Tragetaschen zum Wegwerfen, Fitnessgetränke, Schwangerschaftstests. Auch wenn die Cornflakes beim Frühstück knuspern und in der Milch nicht gleich aufweichen, ist die Biotechnologie verantwortlich. Gemeinsam ist allen Produkten, dass bei ihrer Herstellung auf lebende Organismen zurückgegriffen wurde.

Enzymforscher Infobox Enzymforscher: Was ist das? Enzymforscher suchen nach lebenden Organismen, die für die industrielle Produktion nützlich sind, etwa bei der Herstellung von Medikamenten oder von Kunststoffen. Was ist neu daran? Enzyme nehmen in der Industrie eine immer wichtigere Rolle ein. Wenn das Öl knapper wird, könnten mit ihrer Hilfe Ersatzstoffe hergestellt werden. Wie kommt man da hin? Biologen, Chemiker und Biomediziner können sich über einen Master in Biotechnologie spezialisieren. Ingenieure werden vor allem im Anlagenbau gesucht.

Was die Erwartungen angeht, sind Beobachter realistischer geworden – als Investorentraum gilt die Anfang des Jahrtausends hochgejubelte Biotechbranche nicht mehr. Aber die Zahl der Arbeitsplätze in der industriellen, der sogenannten weißen Biotechnologie nimmt trotzdem weiter zu. Das Beratungsunternehmen McKinsey rechnet allein in diesem Jahr mit einem Umsatz von 125 Milliarden Euro. Und Carsten Roller vom Branchenverband vbio prophezeit: "Spätestens wenn das Öl zu teuer wird, startet die Branche richtig durch."