DIE ZEIT: Herr Kereselidze, Sie sind einer der Erfinder des georgischen Jura-Bachelors und kennen Deutschland gut. Können Sie die Angst der deutschen Juristen vor dem Bachelor verstehen?

David Kereselidze: Verstehen kann ich sie. Die Menschen in Deutschland sind eben an das alte Modell gewöhnt.

ZEIT: Aber können Sie die Argumente der Reformgegner auch nachvollziehen?

Kereselidze: Nein, das kann ich nicht. Wir haben in Georgien einen Bachelor und Master für Juristen eingeführt, der gerade in Deutschland gut funktionieren würden. Kritisiert wird bei Ihnen in Deutschland oft der Bachelor, wie man ihn aus Österreich kennt. Dort erwerben Studenten pro forma einen Bachelorabschluss, der auf dem Arbeitsmarkt nichts wert ist, und wechseln alle nahtlos in das Masterstudium. Der Bachelor ist in Österreich, anders als in Georgien, nur ein Zwischenstadium, man erreicht mit ihm nichts.

ZEIT: Erklären Sie uns das georgische Modell.

Kereselidze: Mit 240 Credit Points erwerben Jurastudenten in Georgien automatisch einen Bachelorabschluss und sind auf dem Arbeitsmarkt als Rechtsexperten qualifiziert. Rund ein Drittel der Studenten besteht die staatlich kontrollierte Aufnahmeprüfung zum Masterstudium, welches dann sehr praxisorientiert abläuft, ähnlich dem deutschen Referendariat. Um als Anwalt, Staatsanwalt oder Richter zugelassen zu werden, müssen Masterabsolventen anschließend ein Staatsexamen bestehen, es ähnelt dem amerikanischen Bar Exam.