Inhalt Seite 1 — Es soll allen gut gehen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Das Online-Factbook des amerikanischen Geheimdienstes CIA 2010 stellt unser Land so vor: "Die Schweiz ist eine friedliche, prosperierende und stabile moderne Marktwirtschaft mit niedriger Arbeitslosigkeit, hoch qualifizierten Arbeitskräften und einem der größten Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukte weltweit."

Und die Weltbank hält die Schweiz sogar für das reichste Land der Welt, wenn der hohe Bildungsstand und die erhaltene Umwelt einbezogen werden. Das ist ja erfreulich. Diese Realität hat aber eine Kehrseite. Und viel hängt davon ab, ob wir in der Schweiz bereit sind, diese andere Seite wahrzunehmen.

Dazu gehört die einfache Tatsache, dass in der Schweiz nur drei Prozent der privaten Steuerpflichtigen gleich viel steuerbares Vermögen wie die restlichen 97 Prozent haben. Seit den 1980er Jahren und vor allem seit den letzten fünf Jahren driftet die soziale Ungleichheit in der Schweiz stärker auseinander als in allen andern Ländern der Welt, außer in Namibia und Simbabwe.

Ich gehe hier erstens auf die soziale Ungleichheit und den Reichtum in der Schweiz ein. Zweitens frage ich, woher das Schweizer Geld kommt – und drittens, wohin es treibt. Viertens interessiert, in welche Richtung sich die Schweiz bewegt. Meine These lautet, dass die Schweiz nur eine vielversprechende Zukunft hat, wenn sie sich ernsthaft für den sozialen Ausgleich engagiert.

Erstens ein paar Bemerkungen zur sozialen Ungleichheit und zum Reichtum. Fast jeder zehnte Milliardär der Welt lebt heute in der Schweiz. Das sind rund 120 Personen, wenn wir auch Reiche ohne Schweizer Pass berücksichtigen. Die Vermögen der 300 Reichsten stiegen in den letzten 20 Jahren stark an, und zwar von 86 Milliarden Franken im Jahr 1989 auf 449 Milliarden Franken im Jahr 2009. Und das trotz Einbußen, die Reiche (wenn auch nur kurzfristig) durch die Finanzkrise erlitten.

Die Schweiz hat nach Singapur und Hongkong auch die dritthöchste Millionärsdichte. Bei 220.000 Personen übersteigt das Reinvermögen heute eine Million Franken, und 4000 Personen erzielen sogar ein höheres Jahreseinkommen als eine Million Franken. Allerdings ist eine Million Franken auch nicht mehr das, was sie einmal war. Reich ist heute, wer vom Erlös seines Geldes gut leben kann und quasi nicht mehr arbeiten muss. Dazu sind – bei gehobenen Lebensansprüchen – schon ein paar Millionen Franken erforderlich.

300 Reiche besitzen in der Schweiz sogar mehr als 100 Millionen Franken. Das sind die Superreichen. Sie selbst betrachten ein Vermögen von 30 Millionen Franken als untere Reichtumsgrenze. Wer nur eine Million besitzt, zählt in der Schweiz zum oberen Mittelstand. Dieser entspricht etwa dem, worauf sich die Reichtumsforschung in Deutschland konzentriert. In unserem nördlichen Nachbarland ist die Reichtumsverteilung ebenfalls einseitig, aber viel ausgewogener als in der Schweiz.

Zweitens zur Frage, woher das Schweizer Geld stammt? Und da vernachlässige ich die Steuereinnahmen (von 160 Milliarden Franken) und das Bruttosozialprodukt (von 600 Milliarden Franken beziehungsweise 70.000 Franken pro Kopf). Zumal die Schweizer Banken ja viel reicher sind als der Staat. Sie verwalten über 2000 Milliarden Franken private Vermögen von Personen, die in der Schweiz wohnen. Hinzu kommt ein noch höherer Betrag von Reichen aus aller Welt. Mit einem Marktanteil von 27 Prozent und einem verwalteten Vermögen von über 2100 Milliarden Dollar ist die Schweiz der größte Offshore-Finanzplatz der Welt. Ein Offshore-Finanzplatz ist, vereinfacht gesagt, eine Steueroase mit hoher Vertraulichkeit, aber wenig Aufsicht und Regulierung.

In diesen finanziellen Dingen erweist sich die politische Stabilität als zentral. Zusammen mit der Verschwiegenheit und Bereitschaft der Banken, Steuerhinterziehung zu fördern. Und das ist bei uns der wunde Punkt. Die Schweizer Banken verfügen derzeit über 1000 Milliarden Franken unversteuerte Privatvermögen aus dem Ausland. 200 Milliarden stammen aus Deutschland. Diese Gelder bringen der Branche jährlich Erträge von fünf Milliarden Franken.

Interessant ist, wie die 300 Reichsten der Schweizerinnen und Schweizer reich geworden sind: Die Hälfte von ihnen ist nicht durch eigene Leistungen, sondern durch Erbschaften vermögend geworden. Zehn Prozent der Erben erhalten drei Viertel der Erbschaften. Und von den gut 40 Milliarden Franken, die im Jahr 2010 vererbt werden, gehen mehr als die Hälfte an (mehrfache) Millionärinnen und Millionäre.