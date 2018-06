Die Idee ist so simpel wie schrecklich: Ein dummer Zufall, ein Versehen beim Durchzählen der Schiffsgäste macht aus dem Urlaubsvergnügen eines jungen Paares einen Horrortrip: Bei einer Tauchpartie werden die beiden von den Veranstaltern auf dem offenen Meer "vergessen". Open Water (UFA Home Entertainment) ist ein Kammerspiel in der Weite des Ozeans, ein Film, der seine Spannung aus der fürchterlichen Verlorenheit seiner beiden Helden und aus dem Wechselbad von Hoffnung und Verzweiflung zieht. Man glaubt die Kälte des Wassers zu spüren und die raue Haut der Haie zu fühlen, die unter den beiden entlanggleiten. Open Water 2 variiert diesen Albtraum mit einer Motorjacht, deren Gäste auf hoher See allesamt ins Wasser springen – ohne die Leiter auszufahren. Während auf dem Schiff ein einsames Baby schreit, werden im Wasser Beziehungs- und Geschlechterkämpfe geführt. An die klare Intensität des ersten Films kommt die Fortsetzung allerdings nicht heran. Billig gedreht, solide gespielt und geradlinig inszeniert, wurde Open Water 1 zu einem Welterfolg auf DVD. Nie ist die Sonne über dem offenen Meer in grausamerer Schönheit untergegangen.