Unter einem Samurai stellt man sich einen Mann vor, neben dem John Wayne wie ein Warmduscher aussieht. Man denkt an jemanden, der jederzeit bereit ist, sein Leben hinzugeben – für den Lehnsherrn, den Clan, die Ehre. Bushido, der Weg des Kriegers, liegt im Sterben, heißt es im Buch des Samurai, einer Sammlung von Lebensweisheiten, ethischen Leitlinien und Parabeln aus dem 18. Jahrhundert, die ihre Spur nicht nur durch die japanische Kultur zieht, sondern auch die Kunst, das Kino und den Pop im Westen infiziert hat. Eine blutige Philosophie scheint das zu sein. Die Cover in der DVD-Box Samurai Legends geben sich denn auch ein bisschen gefährlich: Männer mit Schwertern und strategisch platzierte rote Sprenkel evozieren die Vorstellung von Action, von abgeschlagenen Gliedern und aufgeschlitzten Bäuchen. Harakiri!

Nun ja, nicht ganz. Tatsächlich liegen die Protagonisten der Filme, zwei vom Altmeister Yôji Yamada, einer vom Oscar-Gewinner Yôjirô Takita (Nokan – Die Kunst des Ausklangs), ziemlich neben der Spur. Diese Samurais töten nur, weil sie, wie einer mal sagt, nicht sterben wollen. Sie verschwinden bei Dienstschluss sofort nach Hause, statt mit den Kollegen zu zechen. Sie kümmern sich um demente Mütter oder überarbeitete Dienstmädchen. Und sie sagen Sätze wie: "Es macht mir Freude, Tag für Tag zu erleben, wie meine Töchter größer werden." Kurz: Der Samurai sucht hier nach einer neuen work life balance. Der Code des militärischen Mannes, des heroischen Einzelkämpfers, scheint für ihn nicht mehr viel Sinn zu haben; die Gesellschaft, die ihn hervorgebracht hat, ist im Begriff zu zerfallen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da sind die Geschichten angesiedelt, werden Kriege in straffer Formation mit Kanonen aus dem industrialisierten Europa geführt; die Oberklasse zerreibt sich an den Höfen in undurchschaubaren Machtkämpfen. Und der kleine Samurai muss sehen, wo er bleibt.

Der konventionellste Film der Sammlung ist Yôjirô Takitas The Last Sword, der 2004 drei Preise der japanischen Film-Akademie gewann, aber offenbar begrenztes Exportpotenzial hatte. In ordentlichen, geschmackvoll durchdesignten Tableaus wird die Geschichte der "Wölfe von Mibu" erzählt, einer Truppe von Samurais, die man als Freiberufler bezeichnen könnte, weil sie verschiedenen Herren dienen – dem Kaiser, dem Shogun. Einem dieser Elitesoldaten scheint es sowieso nur ums Geld zu gehen: Kanichiro Yoshimura (Kiichi Nakai) lässt sich jede zweifelhafte Heldentat schamlos vergüten. In Rückblenden enthüllen sich seine Lebensumstände: Yoshimura ist ein bettelarmer Landsamurai, er muss eine Familie durch Zeiten der Not bringen. Privates und militärisches Heldentum fallen in dieser Figur noch zusammen. Aber es wird spürbar, unter welchem Druck das System steht.

Hinter dem historischen Dekor tut sich die Welt des modernen Japans auf

Yôji Yamada geht in seiner späten, auf einer Serie von Romanen basierenden Samurai-Trilogie – die auch im Westen gelandet ist: Alle Filme liefen auf der Berlinale, der erste Teil wurde für den fremdsprachigen Oscar nominiert – konsequenter vor. The Twilight Samurai, The Hidden Blade und der nur als Import-DVD erhältliche Love and Honor haben den heroischen Gestus praktisch abgestreift. Es sind stille Liebesgeschichten, häusliche Dramen und Rollenkonflikte, die Yamada in einem gelassenen, fließenden Stil, in sanft glühendem Gelbbraun oder verschwimmendem Graugrün – The Hidden Blade wirkt manchmal, als habe man unter Wasser gedreht – inszeniert. Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Was wäre, wenn man all die Energie, die der Samurai noch in jüngeren Produktionen wie Edward Zwicks Testosteron-Oper Last Samurai auf den Krieg und die Pflege der Marke "ganzer Mann" verwendet, in ein paar sinnvolle Tätigkeiten umleiten könnte?

Die Antwort lautet: Dann könnte es sein, dass der Samurai-Film plötzlich wieder frisch und alltagstauglich wirkt. Dass sich hinter dem historischen Dekor der Blick in eine Welt auftut, die ganz gegenwärtig ist. Es ist nicht schwer, die Selbstmordraten unter arbeitslosen Japanern in Zeiten der Krise mit der Geschichte des verzweifelten, in Ausübung seines Jobs erblindeten Samurais in Love and Honor zusammenzubringen. Oder in The Hidden Blade den autokratischen Clansherrn als einen dieser Manager zu identifizieren, die an ihren Angestellten vor allem den "Killerinstinkt" schätzen – kein Wunder, dass unser Held am Ende kündigt. In The Twilight Samurai, dem schönsten Film der Box, erleben wir die Abenddämmerung der klassischen Arbeitsteilung: Seibei Iguchi (Hiroyuki Sanada) ist ein alleinerziehender Vater, der unter dem Stress der Mehrfachbelastung leidet. Haushalt, Kinder, Job reiben ihn so sehr auf, dass er nicht mal mehr dazu kommt, die Socken zu wechseln – trotzdem kann man ihn glücklich nennen. In Japan, liest man, gönnen sich nur knapp zwei Prozent der Männer Erziehungszeit, in Schweden sind es 78 Prozent. Da muss ein Film wie der von Yamada, der einen Großteil seiner Zeit darauf verwendet, den Mann am Herd und im Garten zu zeigen, ein kleiner Sprengsatz sein.

Vielleicht ist es aber auch irgendetwas in der Samurai-Philosophie selbst, das dem Genre eine solche relative Flexibilität ermöglicht, das es ihm erlaubt, seine Helden aus dem Drei-Sterne-Kühlfach der Maskulinität zu befreien. Das Actionkino des Westens jedenfalls hat es kaum verstanden, die Kerle so weich zu zeichnen: zugewandt, bindungsfähig, reformbereit. Und trostbedürftig. Haben Sie heute schon Ihren Samurai geknuddelt?