Zuerst rasen Skalen gegeneinander, als hätte Conlon Nancarrow mit seinen Lochpapieren ein Cembalo gefüttert, dann hören wir Rezitative irgendwo zwischen Händel und Mozart, halb kann man schon Worte hören, halb ein Grinsen, als wäre alles Karikatur. Dann reicht’s, die Finger wollen Futter, in irrem Tempo kneten sie Akkorde, zwischendurch wird das akademische Gemüt mit Sonatenfragmenten sediert, am Ende kommen Harmonien wie bei Chopin in Sicht. Und das alles zerfällt nicht, es hat den Horizont des Genies. Diese Fantasia in e-Moll flatterte zwischen den Abschriften herum, die Wilhelm Friedemann Bach (1710 bis 1784) in Berlin hinterließ.

So muss er improvisiert haben, der älteste Sohn von Johann Sebastian Bach. So hat er aber selten komponiert. Wie sich der Hochbegabte aus der enormen Gravitation des Vaters zu befreien versuchte, das zeichnet mit Klavierwerken der Cembalist Léon Berben vorzüglich nach. Die Es-Dur-Ouvertüre könnte fast vom Alten sein, die D-Dur-Sonate des 35-Jährigen ist der intellektuell glühende Versuch, Kontrapunktik, galanten Stil und Eigensinn zu verbinden – sie blieb seine vorletzte Publikation. Der Rest wurde in Handschriften überliefert. Vieles ging verloren, vieles schrieb Friedemann auch gar nicht erst auf oder brach es zu früh ab wie etwa die wunderbaren Menuettvariationen F-Dur. Doch wie er wurde und was er hätte werden können – hier ist es als Konzentrat zu hören.



Wilhelm Friedemann Bach: "Claviermusik I", Carus 83.346/Note 1