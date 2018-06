Die Explosion reißt den Staub draußen von der Straße. Der Druck schlägt wie eine Faust auf die Ohren, prallt hart gegen das Trommelfell. Ich schreie. Putz platzt von den Wänden, die Luft im Zimmer färbt sich weiß. Der Stuhl, auf dem ich sitze, schleift mit einem Ruck über den Boden. Ich höre den Übersetzer neben mir, dumpf nur, obwohl er brüllt. Vor wenigen Augenblicken erst haben wir das Verlagsgebäude der irakischen Tageszeitung al-Mada betreten, im Stadtzentrum von Bagdad. Durch den Staub rennen die Redakteure jetzt hinaus, mit bleichen Gesichtern, aber unverletzt.

"Eine Autobombe", ruft der Übersetzer. "Eine Straßenbombe", sagt der Chefredakteur, "ich hab das im Gehör." Als Müll getarnt, hatte sie jemand in der Nacht auf den Asphalt gelegt.

Das Warten beginnt. Nach der ersten Explosion folgt in Bagdad oft eine zweite. Eine größere. Die Minuten vergehen. Mein Trommelfell schmerzt, hoffentlich ist es nicht gerissen. Die irakischen Journalisten drücken sich an die rückwärtige Mauer des Verlagshauses. Vorn auf der Straße Glassplitter, zerstörte Autos, der Konvoi eines schiitischen Politikers. Dazwischen Verletzte, sechs werden gezählt. Kein Toter. Die Redakteure warten noch eine Weile, rauchen, dann schnippt einer nach dem anderen seine Zigarette weg und geht zurück ins Büro. Die zweite Bombe scheint auszubleiben, und der Andrucktermin drängt.

Ich bin an diesem Tag in die Stadt zurückgekehrt, die ich zuletzt vor einem Jahr besucht habe, Bagdad, dieses Konglomerat bröselnden Zements, durch das sich der Tigris seine Bahn bricht. Ein Ort, dem die dunklen Schleier der Sandstürme die Kontur nehmen, ein schier endloses Straßenraster, in dem sich die Kreuzungen zum Verwechseln ähnlich sind. 5,4 Millionen Einwohner. Das "Geschenk Gottes" nannten es seine Gründer.

"Ein Loch voller Scheiße", sagt mein Übersetzer beim Warten im Stau.

Vor einem Jahr saß ich am Tigris, aß den berühmten Masgouf-Karpfen, besuchte Lesungen in der Literatenstraße al-Mutanabbi, fühlte mich manchmal fast wie ein Tourist. Die Menschen, die ich traf, waren voller Zuversicht. Ist von diesem Gefühl noch etwas übrig?

Bagdad ist die Stadt, in der der Krieg gegen den Frieden kämpft, die Hoffnung mit der Verzweiflung, die Zukunft mit der Vergangenheit. Es ist die Stadt, auf die die Welt schauen muss, wenn sie wissen will, was dem Ende eines Krieges folgt: ein Anfang oder ein Untergang?

Die Journalisten von al-Mada haben dem deutschen Fotografen und mir für zwei Wochen ein Versteck eingerichtet, eine fensterlose Kammer, darin Feldbetten und ein Kühlschrank. Hier fühlen wir uns sicherer als in einem Hotel, das Entführungsrisiko für Ausländer ist in den vergangenen Wochen gestiegen. Unser Versteck wird bewacht von einem halben Dutzend Soldaten der Präsidentenbrigade, Al-Mada- Verleger Fakhri Kareem ist Berater von Staatsoberhaupt Dschalal Talabani. "Was meinst du?", fragen die Wachmänner nach ein paar Tagen den Übersetzer, "die beiden Gäste haben doch sicher Humor. Wir dachten, wir könnten sie heute Nacht aus Spaß mit Masken überfallen, um sie zu erschrecken."

Im achten Jahr nach der US-Invasion hat sich Bagdad in seinen Alpträumen eingerichtet. Die Stadt zieht sich zurück in eine Architektur der Angst, ein Labyrinth aus MG-Stellungen und Sprengschutzmauern, die Straßen verengen oder erweitern, sie abschneiden, zu Sackgassen machen. Es gab eine zarte Zuversicht in den vergangenen drei Jahren, da bemalten Künstler die Mauern mit Graffiti, doch jetzt scheint sich die Stimmung zu drehen. In der Al-Mada- Redaktion bestimmt die Angst das Arbeiten. Die Zeitung, die übersetzt "Der Horizont" heißt, ist die größte private des Landes und eine der unabhängigsten. Bislang. "Wir können nicht mehr so kritisch berichten wie vor einem Jahr", sagt Chefredakteur Nizar Abdul Sattar. Todesdrohungen häuften sich, Redakteure werden von unterschiedlichen Interessengruppen eingeschüchtert. Seine Mitarbeiter verschweigen, dass sie Journalisten sind, sie ziehen um, in andere Nachbarschaften. Manche sagen noch nicht mal ihren Kindern, womit sie ihr Geld verdienen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden im Irak acht Journalisten ermordet, mehr als im gesamten Vorjahr.

Milizen aller Lager stocken ihre Waffenarsenale auf. Der Abzug der US-Kampftruppen und die Parlamentswahlen Mitte März erzeugten ein Machtvakuum. Noch immer haben die politischen Parteien keine Koalition geformt. Die Regierung regiert nicht.