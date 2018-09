Die Tarnfärbung, auch Mimese genannt, wird hauptsächlich im Tierreich gepflegt. Das Chamäleon ist der prominenteste Vertreter jener Lebewesen, die fähig sind, blitzschnell die Farbe ihres Hintergrundes anzunehmen, sich somit unsichtbar und unangreifbar zu machen. Aber auch die Krabbenspinne und die Scholle bringen es zu hoher Kunst. Macht es sich die Krabbenspinne auf einer Sumpfdotterblume bequem, ist sie ruck, zuck dottergelb. Wechselt sie auf die weißen Blüten der Zaunwinde, wird sie weiß. Die Scholle wiederum passt sich farblich einem sandigen Meeresboden so perfekt an wie einem Untergrund aus Kieselsteinen.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Im Menschenreich ist die Anwendung der Tarnfärbmethode allerdings problematisch, wie sich am Beispiel des russischen Premierministers Wladimir Putin und seiner Gattin Ljudmila beobachten lässt. Von Kopf bis Fuß einheitlich gekleidet im Beige des Polsters ihrer Wohnzimmercouch, empfingen die Putins kürzlich Zeitungs- und Fernsehjournalisten, wohl auch, um Gerüchte über ihre Ehe zu dementieren. Ein Gerücht besagt, Herr und Frau Putin seien gar nicht mehr verheiratet, sondern längst geschieden, Wladimir beabsichtige, eine junge Turn-Olympiasiegerin zu heiraten. Einem anderen Gerücht zufolge plant Ljudmila, als Nonne in ein Kloster einzutreten. Was auch immer an diesen Gerüchten dran sein mag oder nicht (Belege gibt es naturgemäß keine) – ganz offensichtlich ist das Paar entschlossen, den harmonischen, gleichsam unauffälligen Zustand seiner Ehe durch eigene farbliche Unauffälligkeit zu illustrieren.

Nur: Was bei Chamäleon, Scholle und Krabbenspinne so großartig funktioniert, wirkt hier verdächtig kostümiert. Ja, man kann auf die Idee kommen, die Putinsche Tarnfärbung für die Maskerade eines Ehekarnevals zu halten, der mit der Realität des Ehealltags wenig zu tun hat. Warum? Weil man nun mal weiß, dass zumindest Wladimir Putin körperliche Unauffälligkeit ganz und gar nicht schätzt. Man sieht Putin mit nacktem Oberkörper durch die Landschaft reiten, man kennt Putin als zähen Schwimmer, als furchtlosen Jäger. Kein anderer Politiker zeigt derart gern seine Muskeln. Kein anderer inszeniert sich so gern als König der Löwen. Kein anderer dürfte im Grunde seines Herzens das Chamäleon, die Krabbenspinne, die Scholle und ihre Lebensmethode so tief verachten.