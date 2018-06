Im ersten Götterdämmerungs -Akt des neuen Hamburger Rings gibt es eine aufschlussreiche Szene: Siegfried lebt in einer kargen gemeinsamen Wohnung mit Brünnhilde. Er hat im Wohnzimmer den Vorhang zur Seite geschoben und blickt stumm durch das Fenster. Siegfried ist tatendurstig. Er will hinaus in die Welt und Großes vollbringen, schließlich ist er ein Held. Aber er blickt von seinem Wohnzimmer aus immer nur auf die nackte, graue Betonwand des Nachbarhauses. Das ist die Perspektive, die der Wagnerheld beim Hamburger Ring- Regisseur Claus Guth hat: In der spätmodernen Gegenwart (in der die Geschichte bei ihm spielt) sind alle schönen Aussichten verbaut. Nichts geht mehr. Siegfried läuft vor die Wand.

Siegfrieds Blick erzählt aber auch etwas über die Hoffnungen, die in Hamburg an die Neuproduktion von Richard Wagners Ring des Nibelungen geknüpft waren – und enttäuscht wurden. Wie in Wotans verzweifeltem Weltrettungsplan alles auf den freien Helden Siegfried zuläuft (der dann scheitert), so hat Simone Young , die Hamburger Opernintendantin und Generalmusikdirektorin in einer Person, ihre künstlerischen Ambitionen auf einen neuen Ring konzentriert. Der sollte das Renommierstück ihrer Amtszeit werden, die 2005 begann und mindestens noch bis 2015 dauern wird. Weit über Hamburg hinaus sollte die Wagner-Tetralogie musikalisch wie szenisch strahlen. Aber am Ende wurde es doch nur ein mittelmäßiger Ring unter vielen: Szenisch kein großer Wurf, wechselhaft in den Sängerleistungen, schwankend die Qualität von Dirigentin und Orchester. Wie Siegfrieds Blick enden die hochgesteckten Erwartungen an den kahlen Wänden der Bühnenrealität.

Simone Young dirigiert die Götterdämmerung mit ihrer bewährten Metiersicherheit in den Partituren des 19. Jahrhunderts – und ist doch nicht über alle Zweifel erhaben. Sie stemmt die Riesenwerke mit routiniert selbstsicherem Zugriff – doch wackelt es mitunter arg im Orchester, und ganze Szenen versinken in musikalischer Belanglosigkeit. Die ersten Momente der Götterdämmerung etwa gibt sie breit und behäbig, fast dösend, um plötzlich wie aus Erdas Schlaf zu erwachen und Siegfrieds Abschied und die Rheinfahrt hektisch und überlaut aufzudonnern. Zu wenig stringent ist ihre Erzählhaltung über die Akte hinweg. Das große Wagnerversprechen löst sie mit ihrem Orchester nicht ein.

Wagners Kunst war viel riskanter als diese Inszenierung

Claus Guth und der Bühnenbildner Christian Schmidt wiederum schicken Siegfried in einen verwinkelten Endzeitbungalow, der sich mit kahlen, weißen Zimmerwaben und leeren Fensterhöhlen als ein Labyrinth der Unbehaustheit erweist. Es ist ein Ort für beklemmende Einsamkeitsszenarien, für dumpfes Stehen, Stieren und Auf-das-Ende-Warten. Die entkernte Statik des Bühnenbilds wirkt sich allerdings auch auf die Fantasie des Regisseurs aus – ihm fällt nicht mehr allzu viel ein. Wie eine Schachpartie im Endstadium, bei der ein König bereits auf verlorenem Posten steht, zieht Guth noch einmal die Motive aus den früheren Teilen der Tetralogie zusammen und bringt das Götterdämmerungs -Spiel kühl und folgerichtig Zug um Zug zu Ende. Darin ist viel Regiebetriebsroutine erkennbar. Die hochriskante und alle Rahmen sprengende Kunstanstrengung Richard Wagners ist hier auch nicht mehr als eine pragmatisch zu lösende Inszenierungsaufgabe.

Das ist freilich nicht nur ein Hamburger Problem. Nahezu jedes größere Opernhaus will zurzeit unbedingt einen Ring im Repertoire haben. Die aktuellen Hamburger Konkurrenten sind – um nur einige zu nennen – Lübeck, Hannover, Essen, Berlin und Frankfurt. Das weltdeuterisch so verlockend orgelnde Gesamtkunstwerk boomt aber nicht, weil es überall neue, aufsehenerregende Antworten auf die alten Fragen und Widersprüche gibt, sondern weil es in erster Linie den Rang eines Hauses markieren soll und es für viele Regisseure und Dirigenten die Traumreise ist, die sie ein Mal in ihrem Leben unternehmen möchten.