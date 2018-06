Viel Angst vor dem Tod hatte Loki Schmidt nicht, glaube ich. Aber sie verabscheute die Zumutungen des Alters, die Gebrechlichkeit, die Schmerzen, die aufgezwungene Verlangsamung ihres Lebens. Vermutlich hätte sie Norbert Elias zugestimmt, dem großen Soziologen, der in seinem bewegenden Essay Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen schreibt: "Der Tod verbirgt kein Geheimnis. Er öffnet keine Tür. Er ist das Ende eines Menschen. Was von ihm überlebt, ist das, was er anderen Menschen gegeben hat, was in ihrer Erinnerung bleibt."

Wenn es danach geht – danach, was Loki Schmidt anderen Menschen gegeben hat, danach, was in unserer Erinnerung von ihr bleibt –, dann überlebt unendlich viel von ihr. Dann kann sie kaum gegangen sein.

Als ich sie kurz vor ihrem 90. Geburtstag im Krankenhaus besuchte, da saß Loki Schmidt einigermaßen unbequem in ihrem Bett und korrigierte die Fahnen ihres Buches Erzähl doch mal von früher. Sie telefonierte mit ihrer Lektorin, dann hatte sie Zeit für unser Gespräch. Und als eine Pflegerin hereinkam, um wieder einmal irgendeine Gymnastik oder Massage oder Umbettung anzukündigen, da sagte sie sehr freundlich, aber bestimmt: "Jetzt geht es leider nicht, wir arbeiten."

Diese ungeheure Disziplin, diese Haltung, dieses Gegenteil von Sich-hängen-Lassen, hatten gewiss ihren Preis. Aber sie hielten Loki Schmidt ein Leben lang aufrecht, und sie nötigten Normalsterblichen den bangen Gedanken ab: Welche Figur würde ich unter den Anfechtungen machen, die diese Frau einfach durchsteht, ohne mit der Wimper zu zucken?

Ich vermute, ähnlich geht es uns mit dem Beziehungswunder der Schmidts, mit ihrer fast 70-jährigen Ehe, an deren Gelingen Helmut Schmidt seiner Frau den größten Anteil zuschreibt. Wir alle sind es heute ja gewohnt, Lebenspartner ewig lange zu testen, über die Frage "Kinder oder keine?" wahre Entscheidungs-Doktorarbeiten zu schreiben und schon bei vergleichsweise kleinen Irritationen das Handtuch zu werfen und uns neues Glück zu suchen. Dass jemand es einfach völlig anders macht, dass jemand konsequent ist und durchhält und streitet und sich verträgt und nicht versucht, den anderen zu ändern, und all dies, ohne sich selbst zu verbiegen, das bringt uns zum Staunen. Das ist Grund für staunenden Respekt.

Viel schlimmer, als selbst verletzt oder kritisiert zu werden, fand Loki Schmidt es, wenn ein Mensch, der ihr nahestand, angegriffen wurde. Oskar Lafontaines Äußerungen über die "Sekundärtugenden" des damaligen Bundeskanzlers Schmidt hat sie nie verziehen, nie – wenn sie nur daran dachte, wurden ihre Augen ganz schmal und zornig. Und dieses tatsächlich einmal wilde, ungezügelte Gefühl von Loyalität, das sie zeigte, war herzzerreißend sympathisch.

Immer wieder hat es den Versuch gegeben, eine so großartige, vorbildhafte Frau für den Feminismus zu vereinnahmen, ihren Emanzipationsfaktor festzustellen. Damit wird man aber dieser Frauengeneration, zu der auch meine Großmutter gehörte, nicht gerecht. Feminismus war keine Kategorie, in der die meisten von ihnen dachten. Für Loki Schmidt stand nie zur Debatte, ob Frauen das Gleiche können oder dürfen wie Männer: Sie selbst war schließlich das beste Beispiel dafür, dass sie konnten. Obwohl sie aus ärmsten Verhältnissen stammte, studierte sie, ernährte die Familie, zog die Tochter groß, finanzierte ihrem Mann das Studium. Kriegswirren und Bombennächte hatte sie ohnehin allein ausgehalten. Aber so wie meine Großmutter, eine Ärztin, klaglos ihre Stelle im öffentlichen Gesundheitswesen für meinen aus der Gefangenschaft heimkehrenden Großvater räumte, so schien Loki Schmidt klar: Das politische Projekt ihres Mannes ließ sich ohne die volle familiäre Unterstützung seiner Ehefrau nicht realisieren. Es hat sie bis zum Schluss erbittert, wenn jemand ein frauenpolitisches Defizit darin erblicken wollte, dass sie ihre Arbeit als Lehrerin zugunsten eines Zwölf-Stunden-Tages als Kanzlergattin aufgab. Uns Jüngeren fehlt in dieser Sichtweise vielleicht die Frage: Was ist mit mir? Wie geht es mir dabei? Es gibt keinen Weg zurück zur weiblichen Großmut einer Loki Schmidt, und wahrscheinlich ist das richtig so. Aber trotzdem bewundere ich ihre stolze Selbstlosigkeit. Und es war die Selbstständigkeit ihrer Frauengeneration, die alle weiteren Bodengewinne vorbereitet hat.