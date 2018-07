Die Kreuzung Oranienstraße und Adalbertstraße ist typisches Kreuzberg, mit einer Mischung aus Jungvolk und türkischen Teestuben. Das ums Eck in der Adalbertstraße gelegene Bistro Hasir dagegen könnte in jeder Metropole sein. Zu den Essenszeiten ist es brechend voll, die Wände sind mit Fotos geradezu tapeziert. Kellner sind ausschließlich Männer mit der Physis von Möbelpackern, was der turbulente Betrieb offenbar erfordert.

Die Gäste sind vor allem laut. Sie waren es jedenfalls an jenem Mittag, als wir uns dort mit der 19-jährigen Autorin Melda Akbaş trafen. Sie sieht fast noch aus wie ein Kind, ist aber bereits Autorin eines Buches, das im Frühjahr erschienen ist und von ihrem Leben als Deutschtürkin in Berlin berichtet (So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock). Uns erzählte sie von den elterlichen Essgewohnheiten, erklärte die Machart einiger Gerichte und ließ die Frage nach ihrer Integration gar nicht erst aufkommen. Sie lebt so selbstverständlich in beiden Kulturen, dass die von Thilo Sarrazin losgetretene Diskussion in ihrem Leben gar keine Rolle spielt. Ihre Schilderungen vom engen Zusammenhalt in ihrer Familie lassen vermuten, dass sich die Integration bei ihr sanft und unauffällig vollzogen hat.

Was nichts daran ändert, dass sie anders kochen und anders essen als wir. Ich möchte hoffen, dass sie unsere Küche ähnlich nachhaltig beeinflussen werden, wie sie die griechische Küche beeinflusst haben oder wie die vereinigten Balkanküchen den österreichischen Geschmack verändert haben.

Denn in der bundesrepublikanischen Durchschnittsgastronomie wird, man kann es nicht oft genug sagen, viel zu schwach gewürzt. Deshalb schmeckt das meiste für gewöhnlich fad und langweilig, was einem beim Besuch im Hasir wieder einmal deutlich vor Augen geführt wird. Dabei sind dort die Speisen gar nicht feurig scharf, aber sie haben alle ein Aroma, das vom Joghurt kommen mag oder vom Kümmel, von den Tomaten, vom Paprika, vom Knoblauch; dazu gibt es herrliches Brot – hier stellt sich ein genuines Essvergnügen ein. Von Kochkunst ist nie die Rede, und die orthodoxe Beschränkung auf Lamm, Huhn und Rind steht dem großen Jubel ebenso im Weg wie zu viel Hitze beim Grillen.

Aber wenn man sogar bei der geringsten Speise sieht und schmeckt, dass sie erst wenige Minuten zuvor in der Küche angefertigt wurde, dann ist das ein unschätzbarer Genuss. So erging es mir im Kreuzberger Hasir unter anderem mit einer Kuttelsuppe und einem Töpfchen süßen Inhalts, einer Art Arche Noah, wie Melda Akbaş erklärte, weil darin Obst und allerlei Überbleibsel zu einem süßen Kompott zwangsvereinigt werden. Gesegnet sei das Land, in dem die Arche strandet!

***

HASIR

Adalbertstraße 10

10999 Berlin

Telefon 030/6142373