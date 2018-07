Über Mode zu reden fällt den meisten Männern genauso schwer, wie über ihr Sexualleben zu plaudern. Sie tun so, als sei es eine Nebensache, über die es kein Wort zu verlieren gibt. Dabei fühlen sich Männer genauso häufig unsicher wie Frauen – sie tauschen sich allerdings nicht darüber aus. Als Folge dieser Sprachlosigkeit stapfen zwei Arten von Männern durch das Land: jene, die sich jedem Stil verweigern ("der sportliche Typ"), und solche, die nichts falsch machen wollen ("der klassische Typ"). Zum klassischen Typ gehören im Übrigen auch diejenigen, die geringelte Socken unter der Anzughose tragen, weil sie glauben, dass sie damit nicht so klassisch aussehen.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick © Peter Langer

Erst langsam machen die Männer sich locker. Der formelle Look wird sportlicher, die sportlichen Outfits werden formeller. Immer mehr Marken stehen für Männermode, die lässig ist, ohne nachlässig zu sein. Der Look ist geprägt von bunten Farben und Materialien wie Sweatshirtstoff, Wolle und Filz. Timberland, Red Wing und Opening Ceremony verkaufen Desert Boots, die schicker als Sneakers und lockerer als Budapester Schuhe sind. Bei Closed gibt es bunte Chinohosen, die besser fürs Büro geeignet sind als Jeans. Band of Outsiders bietet locker fallende Jacken an, in denen man nicht aussieht wie ein Bubi. Auch der Blazer hat sich verändert: Es gibt jetzt Modelle aus Sweatshirtstoff, und manchmal, etwa bei Zegna, bemerkt man moderne Details wie aufgeribbelte Nähte. Zuletzt sah man auf der New York Fashion Week, dass sich auch die Sportswear der Businessgarderobe annähert. Bei Y3, einer gemeinsamen Marke von adidas und Yohji Yamamoto, wurden T-Shirts und Sneakers zu Jacketts mit schmalem Revers kombiniert.

Wo neue Männermode ist, da ist auch ein neuer Markt. Allein in Berlin-Mitte haben in diesem Sommer drei Boutiquen eröffnet, die ausschließlich neue Casual-Mode für Männer führen. Trotzdem muss hier zur Mäßigung aufgerufen werden. Ein Mann sieht bei aller neuen Lässigkeit nur dann gut aus, wenn die Kleidungsstücke den Eindruck machen, sie seien bewusst ausgesucht – und nicht Teil einer Serie von 20 ähnlichen Modellen im Schrank des Besitzers. Wer manisch shoppt wie die Frauen in Sex and the City und denkt, allein das mache ihn modisch – der ist wohl der am wenigsten überzeugende Männer-Modetyp.