Die Warnung gleich zuerst, und zwar von Arnulf Thiemel vom ADAC: Ein eingelegter Gang ist kein sicheres Mittel, um ein Auto gegen das Wegrollen zu sichern.

Nun zur Frage: Oft wird gesagt, man solle beim Parken am Hang einen Gang entgegen der Parkrichtung einlegen. Den Rückwärtsgang, wenn die Nase des Autos zum Tal zeigt, und den Vorwärtsgang, wenn man bergauf parkt. Dahinter steckt die Vorstellung, dass ein Auto, dessen erster Gang eingelegt ist, leichter vorwärts rollen kann als rückwärts. Aber das ist Unsinn.

Der Widerstand, den der Motor über den eingelegten Gang bietet, hängt einzig und allein von der Übersetzung des Gangs ab – vorwärts und rückwärts lässt sich das Getriebe dann gleich schwer drehen. Bei den meisten Autos haben Rückwärtsgang und erster Gang eine ganz ähnliche Übersetzung, meist bremst der Rückwärtsgang nur ein kleines bisschen mehr.

Aber wie gesagt, eine sichere Bremse ist keiner der beiden Gänge – sie können nämlich herausspringen, und dann rollt das Fahrzeug ungebremst. Das richtige Parken am Berg beschreibt Thiemel so: Zuerst zieht man immer die Handbremse an. Zusätzlich sollte man die Vorderräder zum Bordstein hin einschlagen (als Sicherung, falls die Bremse versagt). Der Rückwärtsgang sorgt dann allenfalls für eine zusätzliche Sperrwirkung. "Außerdem sollte der Gang erst nach Anziehen der Handbremse eingelegt werden, damit der Antrieb nicht unter Spannung steht", sagt der ADAC-Mann.

