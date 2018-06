Ich habe häufig das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben. Es gibt eine Liste, in meinem Kalender und in meinem Kopf, die abgearbeitet werden will, Tag für Tag. Und egal was ich tue, wie sehr ich mich bemühe, die Liste wird nicht kürzer. Wenn ich etwas erledigt habe, steht an der Stelle sofort wieder etwas Neues. Mein Leben erscheint mir dann voller Verpflichtungen, ich fühle mich überfordert und denke, nur diese Liste hält mich davon ab, glücklich zu sein. Erst wenn ich jeden Punkt der Liste abgehakt habe, wird alles leicht und unbeschwert sein. In solchen Momenten träume ich davon, viel mehr Zeit zu haben – ich könnte alle Punkte auf der Liste abhaken, und es bliebe noch genug Zeit für andere, schönere Dinge.

Doch vielleicht geht es gar nicht darum.

Katharina Schüttler Die 31-jährige Theater- und Filmschauspielerin wurde in Köln geboren. Bekannt wurde sie unter anderem in der Rolle der Hedda Gabler an der Berliner Schaubühne. Von nächster Woche an ist sie in dem Film "Carlos – Der Schakal" in den Kinos zu sehen

Möglich, dass die Liste einfach länger würde, hätte der Tag mehr Stunden. Vielleicht ist die Lösung ja tatsächlich, in jedem Moment für genau diesen Moment zu leben. Im Hier und Jetzt zu sein, wie ein spielendes Kind. In den kostbaren Augenblicken, in denen mir das gelingt, ist es, als würde sich ein grenzenloser Raum öffnen, alles ist weit und klar. Wie am Meer. Manchmal geschieht das beim Spielen auf der Bühne; die Luft wird dicker, ich spüre die Atmosphäre im Raum, fühle mich verbunden und getragen. Alles ist möglich. Nie macht Schauspielen so viel Spaß wie in diesen völlig bewussten und dabei doch selbstverlorenen Momenten.

Ich träume davon, entspannt durchs Leben zu gehen. Einfach nur zu sein. Das wäre, glaube ich, Zufriedenheit. Aber es gelingt mir nicht oft, ich suche mein Glück in der Zukunft oder hadere mit vergangenen Situationen und wünschte, sie ändern zu können.

Als Kind war ich immer die Kleinste. Oft dachte ich, wenn ich größer wäre, dann wäre ich weniger ängstlich. Doch auch später, als Teenager, sah ich immer zwei, drei Jahre jünger aus als die anderen. Ich hatte oft das Gefühl, mich beweisen zu müssen. Auf der Schauspielschule dachte ich: Wenn ich auf der Bühne des Schauspielhauses eine Hauptrolle spiele, sind alle Unsicherheiten verschwunden. Aber bei meiner ersten großen Premiere spürte ich, dass Erfolg allein es nicht vermag, meine Ängste und Zweifel fortzufegen.

Am Ende träume ich wohl von einem Leben ohne Furcht. Die meisten meiner Ängste sind nicht real. Das meiste, was mich sorgt, tritt nie ein. Wie schön wäre es, wenn ich mich gar nicht erst sorgen würde. Wenn ich alles so nehmen könnte, wie es kommt. Wie wundervoll wäre es, darin die Schönheit des Lebens zu erkennen. In der Ungewissheit. Im Meer großartiger Überraschungen, die auf mich warten. Früher hatte ich panische Angst vor Spinnen, und nun darf ich Zeuge werden, wie sich diese Angst mehr und mehr auflöst. Heute nehme ich Spinnen in die Hand und setze sie vor meinem Fenster in die Blumen. Wenn es doch mit allen Ängsten so sein könnte.

Aufgezeichnet von Jörg Böckem