Nun ist auch der Vizekanzler vor seinem Onkel, dem machtbewussten Landeshauptmann aus Niederösterreich, eingeknickt. Es sei absolut in seinem Sinne, erklärte Josef Pröll vergangene Woche in Interviews, sollte die Kompetenz über alle Schultypen und die an ihnen unterrichtenden Lehrer an die Bundesländer übertragen werden und dadurch das derzeit verworrene System durch ein neues, nicht viel weniger verwirrendes ersetzt werden.

Seit Wochen schon macht Erwin Pröll von St. Pölten aus Druck für seinen Lieblingsplan (möglicherweise auch, weil er durch den Konflikt von dem finanziellen Debakel ablenken will, in das seine Landesbank geschlittert ist). Mal versuchte der streitbare Landesfürst die Konferenz der Landeshauptleute mit einer Schulresolution, in der die rasche Umsetzung seiner Idee gefordert wurde, zu überrumpeln und scheiterte nur knapp an den Kollegen aus Salzburg und Kärnten. Ein anderes Mal rüpelte er unsanft die Unterrichtsministerin, die genau den gegenteiligen Plan durchsetzen will, ein System, das Bildung aus einer Hand anbietet. Dazu soll das gesamte Schulsystem zentral von Wien aus dirigiert werden. Die Länder würden in diesem Fall die Verantwortung für die Pflichtschulen, die derzeit von neun Landesschulräten kontrolliert werden, verlieren. Setzten sich allerdings in diesem Föderalismusstreit die Begehrlichkeiten aus Niederösterreich durch, so bliebe nur mehr ein Rumpfministerium über, das zwar das gesamte Schulsystem finanziert, darüber hinaus aber nur diffuse Kontrollfunktionen ausüben darf.

Im diesem Schulstreit wird derzeit gerne warnend auf Deutschland verwiesen. Dort lasse sich studieren, was Österreich mit der Verländerungs-Reform drohen könnte: ein föderalistischer Wildwuchs, ein Zweiklassenstaat mit schulstarken und schulschwachen Bundesländern oder schlicht "ein Horrorszenario", wie Gerald Netzl, der Vorsitzende des Dachverbands der Elternvereine, meint. Dabei gibt es nebenan ein Land, wo das Schulsystem oft nach wenigen Dörfern wieder wechselt: die Schweiz. Es ist ein Gebilde mit 26 Teilrepubliken, Kantone genannt, die störrisch auf ihre Hoheit im Bildungswesen pochen.

"Alle Lehrer sind Bundesbedienstete", so bezeichnete noch im April Wissenschaftsministerin Beatrix Karl das Koalitionsziel. In der Schweiz würde kein Politiker, dem seine Karriere lieb ist, solch eine hehre Absicht auch nur anzudeuten wagen. Die Idee, dass Volksschullehrer vom Bund angestellt sein könnten, wird dort bestenfalls als kurios empfunden. Denn im erzföderalistischen Nachbarland gilt: Jeder Kanton sein eigener Herr, möglichst wenig Macht dem Bund – gerade in der Bildung. Und so wurstelte sich die Schweiz als schulischer Flickenteppich durch die letzten Jahrzehnte: 26 Lehrpläne für die Volksschulen, 26 Schulbuch-Welten, 26 Schulbürokratien, und dies auf einer Fläche, die halb so groß ist wie Österreich.

Die Harmonisierung des Schulsystems stieß bei der Rechten auf Widerstand

Bis vor wenigen Jahren gab es noch Kantone, deren Schuljahr im Frühjahr begann, neben Kantonen, die im Herbst die Klassenzimmer nach den Ferien wieder öffneten. Selbst als hier Einklang geschaffen war – nach homerischen Debatten, die fast 30 Jahre beansprucht hatten –, blieb die Unübersichtlichkeit groß. Manchmal wechseln die Schüler schon nach der fünften Klasse in die Oberstufe, manchmal erst nach der sechsten, manchmal beginnt man schon in der dritten Klasse mit einer ersten Fremdsprache, manchmal erst in der fünften, wobei besagte Fremdsprache mal Französisch und mal Englisch sein kann. Ganz zu schweigen von den besonderen Bildungsmauern zwischen deutsch-, italienisch- und französischsprachiger Schweiz.