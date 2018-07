20.03 Uhr: Eingecheckt. Ein Rentier liegt auf dem Museumsboden und schnaubt ein wenig Sägespäne auf. Dann wackelt es sanft mit seinem befellten Geweih. Es ist so ruhig hier. Das Rentier schaut interessiert. Ein anderes Rentier liegt daneben und kratzt sich mit der Klaue das Kinn. Die anderen Tiere dösen so vor sich hin, sachte bewegen sich die Geweihe im Rhythmus des Atems. Es ist still wie noch nie in dieser gigantischen Halle des Hamburger Bahnhofs, des Berliner Museums für Gegenwartskunst. Es liegt wohl an den Tonnen von Sägespänen, die auf dem Boden verteilt sind. Und daran, dass wir hier ganz allein sind, allein im Museum, zwei Stunden nach der Schließzeit. Ich und zwölf Rentiere, dazu Mäuse und Kanarienvögel. Nicht ausgestopft, sondern alle lebendig. Wenn auch anscheinend ziemlich müde.

20.24 Uhr: Spaziergang durch den Ausstellungsraum. Die Halle ist in zwei lange Gehege geteilt, in der Mitte eine Plattform, auf der in einigen Metern Höhe mein Bett für die Nacht thront. Am Anfang und am Ende der Halle schweben zwei überdimensionale Waagen unter der Decke, statt Waagschalen baumeln daran riesige Volieren, in denen gelbe Kanarienvögel, die sogenannten Harzer Roller, auf Stangen sitzen, zwitschern, herumfliegen. Würden die Vögel in der einen Voliere alle gleichzeitig von ihrer Stange hochfliegen, bekäme die Waage Schlagseite. An den Längsseiten der Gehege befinden sich jeweils zwei Miniaturspielplätze für Mäuse, zwei videoüberwachte Fliegenkäfige aus Glas und mehrere Kühlschränke, in denen – beleuchtet hinter Glastüren – Dutzende von Fliegenpilzen aufbewahrt werden. Und Plastikbehälter mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Was soll das alles?

20.46 Uhr: Die Stille wird von einem sonderbaren Zwitschern unterbrochen. Es kommt nicht von den Kanarienvögeln, auch nicht von den Mäusen, sondern von den liegenden Rentieren. Die Herde im linken Gehege gerät plötzlich in Bewegung. Ein Tier muss rülpsen. Dann steht es auf und stellt sich vor eine überdimensionale Fliegenpilzskulptur. Wir befinden uns nicht im Zoo, sondern in einem Bild, einem lebenden Bild, in einer Ausstellung von Carsten Höller. In jahrelangen Vorbereitungen hat der in Belgien geborene Künstler diese surreal anmutende Veterinärstation extra für den Hamburger Bahnhof geschaffen, er nennt sie Soma . Höller, Jahrgang 1961, hat auch schon einen Schweinestall als Kunst aufgebaut, 1997 auf der Documenta, zusammen mit Rosemarie Trockel. Bekannt geworden ist er auch mit den gigantischen Rutschen, die er etwa in die Tate Modern gebaut hat. Lange, sich windende Röhren, durch die erwachsene Menschen jauchzend hinabschossen. Aber ein so großes, so kompliziertes Kunstwerk wie Soma hat Carsten Höller noch nie geschaffen. Und so etwas hat auch das Museum noch nicht gesehen. Es gehe ihm, sagt der Künstler, um das Wahrnehmungsvermögen. Und um die Frage, wie man Erkenntnis erlangt, durch Wissenschaft, durch Beobachtung, durch Erleben.

21.35 Uhr: Das lebende Bild uriniert jetzt und kotet. Schwarze Knödel fallen auf Sägespäne. Wäre normaler Tagesbetrieb, würde ein Wärter mit einem an einer langen Stange befestigten Gefäß den Urin auffangen. In den gekühlten Plastikbehältern wird nämlich Rentierurin gesammelt. "Wir haben das Soma getrunken; wir sind unsterblich geworden, wir haben das Licht gesehen; wir haben die Götter gefunden." Diese Verszeile, so erklärt es der Katalog der Ausstellung, stamme aus dem Rigveda , der ältesten der vier Gründungsschriften der hinduistischen Religionen, 2. Jahrtausend vor Christus. Von Soma ist dort öfter die Rede, es war ein mythisches Getränk für Götter und Sterbliche gleichermaßen, eine Droge, die Erkenntnis versprach, Reichtum, Siegeskraft und Glück. Der Bankier und Ethnomykologe Robert Gordon Wasson behauptete 1968, die Zusammensetzung des Zaubertranks wiederentdeckt zu haben: Die Inder hätten das Soma aus Fliegenpilzen, Milch und anderem gemixt. Oder aber den Urin von Personen getrunken, die vorher Fliegenpilze gegessen hatten. Carsten Höller, der sich 1993 als Phytopathologe über die Geruchskommunikation zwischen Insekten habilitierte, hat weitergeforscht und glaubt, dass damals vielleicht auch der Urin von Rentieren getrunken wurde. Denn Fliegenpilze gehören, sagt er, zum natürlichen Speiseplan der Rentiere. In ihrem Verdauungstrakt verwandeln sie den giftigen Wirkstoff Muscarin in das berauschende Muscimol. Noch im 20. Jahrhundert haben in Sibirien Nomadenstämme mit psychoaktivem Urin hantiert.

Jetzt ist der Hamburger Bahnhof Carsten Höllers Versuchsanstalt für die Suche nach dem sagenumwobenen Soma. In einem sogenannten Doppelblindversuch sollen die Rentiere Fliegenpilze essen, der berauschende Rentierurin wird dann den Mäusen, Harzer Rollern und Fliegen verabreicht. Wie reagieren die darauf? Erlangt die Maus Erkenntnis? Sachkundige Beratung erhielt das Museum übrigens durch das Veterinäramt Berlin-Mitte, die Elch- und Rentierfarm Th. Golz und den Deutschen Kanarien- und Vogelzüchter-Bund.

22.17 Uhr: Rentiere riechen gar nicht so streng. Vielleicht wird der Gestank auch erst in ein paar Wochen schärfer. Die Tiere laufen jetzt durchs Gehege, ein leises Knistern begleitet ihren Gang: Es sind die knackenden Rentiergelenke. Die Tiere futtern aus einem Edelstahltrog Heu und Rüben. Zwei verhaken vorsichtig ihre Geweihe ineinander. Udo Kittelmann, seit zwei Jahren leidenschaftlicher Generaldirektor der Nationalgalerie, hatte schon im vergangenen Jahr große Erfolge mit Tierausstellungen gefeiert. Erst zeigte er die wunderbaren Tieraquarelle von Walton Ford, nun seit einigen Wochen in der Neuen Nationalgalerie die in eine Installation des zeitgenössischen Künstlers Willem de Rooij integrierten Vogelgemälde des Altmeisters Melchior d’Hondecoeter (1636 bis 1695). Mit Soma wird Kittelmann endgültig zum Zoodirektor. Und zum Hotelier. Denn Höller hat auch ein Hotelzimmer in das Museum gebaut, ein rundes Bett auf einem Hochstand mitten im Gehege. In den Nachttischen befinden sich Minibar und Espressomaschine. Wir testen das schwarz bezogene Bett. Die Vögel schlafen. Die Kühlschränke summen.