Klassische Bergsteigerliteratur bietet meist viel Klischee und Kampf am Berg. Detailversessen wird über Höhenmeter, Kletterschwierigkeiten und Wetterstürze berichtet. Den Sinn ihres Tuns hinterfragen die Bergsteiger selten. Wer heute in extremen Höhen unterwegs ist und darüber schreibt, hat es ungleich schwerer. Längst ist bei Tourenberichten auch Innenschau gefragt. Ein Unterfangen, das nicht unbedingt leichter fällt als die körperliche Leistung.

Vor allem Harry Muré dürfte dabei seine Schwierigkeiten gehabt haben. Der holländische Journalist hat das Leben der Jeanne Immink rekonstruiert, einer Holländerin, die Ende des 19. Jahrhunderts als eine der ersten Frauen im oberen vierten Schwierigkeitsgrad kletterte – damals die Grenze des Möglichen und lebensgefährlich dazu, weil Sicherungstechniken noch unausgereift waren. Jeanne Immink, furchtlos und ausdauernd, zog dennoch mit den besten Bergführern ins Rennen um Neurouten und Erstbesteigungen. Erfolgreich: Die Cima Immink trägt heute ihren Namen.

Mit der Recherche ihrer alpinistischen Taten hatte ihr Biograf denn auch wenig Mühe. Jeanne Immink dokumentierte ihre Touren penibel. Auch Fotos gibt es etliche. In ihre Seele ließ die Ahnin des exzessiven Alpinismus dagegen weit weniger blicken. Ihre Hatz von Gipfel zu Gipfel, schreibt Muré, ließe sich trotzdem durchaus als Sucht deuten. Denn als die Holländerin 1889 in die Dolomiten reist, liegt das Leben der damals 36-Jährigen bereits in Trümmern. Sie hat Mann und Kind in Südafrika sitzen lassen und ist einem britischen Offizier nach Indien gefolgt. Bald ist sie wieder schwanger, was für ihre Liaison das Aus bedeutet. Ihre Familie wendet sich von ihr ab, eine Tante enterbt sie.

Jeanne Immink bleibt nur die Flucht in eine Welt, in der bürgerliche Konventionen wenig gelten. Dort fordert sie die Männer heraus. Sie trägt Hosen. Ihre Begleiter sind gut 15 Jahre jünger als sie. Im Fels findet Jeanne Immink Anerkennung, und so viel scheint in ihren Tourenprotokollen durch: Sie ist glücklich in jenen Jahren. Doch ihr bleiben nur wenige, bis der überstrapazierte Körper in Streik tritt.

Auch Gregor Sieböck flieht: vor einer Lebensweise, die auf persönliche Sicherheit gerichtet ist und dabei blind wird für die Probleme des Planeten. Dagegen will er ein Zeichen setzen, verzichtet auf einen Job bei der Weltbank und läuft vom heimischen Bad Ischl nach Lissabon, durch Patagonien, entlang der Küste Kaliforniens und durch Neuseeland – drei Jahre ist er unterwegs.

Sieböck macht es allen leicht, die ihn in die Ecke eines überspannten Öko-Freaks stellen wollen. In seinem Bericht dankt er den Bäumen, weil sie das Holz für sein Buch gegeben haben, und fordert: "Lindenblatt statt Klopapier". Seine Erzählungen gleiten öfters in den Stil eines Traktätchens ab.

Aber der schmächtige Mann mit dem 28-Kilo-Rucksack beweist nicht nur auf seinen Märschen Zähigkeit, sondern auch beim Versuch, dem Leser seine Überzeugungen nahezubringen. Denn die Welt, durch die Gregor Sieböck läuft, bietet keine beschauliche Walz. Schon in Europa findet er manchmal nur noch mühsam einen Fußpfad von Dorf zu Dorf, in Südkalifornien wird die Fußreise zum Horrortrip auf den Seitenstreifen der Highways.

Ob man mit so einem Meilen-Martyrium etwas ausrichten kann? Immerhin trifft Sieböck unterwegs immer wieder Gleichgesinnte. "So viele Menschen machen sich nun auf den Weg. Das schafft ungeahnte Freiräume", schreibt er.

Auf den Weg gemacht hat sich auch Martin Prinz – mit einem ebenfalls ambitionierten Marsch. Er folgte der Via Alpina quer durch den Alpenbogen vom slowenischen Karst bis ans Küstengebirge bei Monaco. Dabei wollte er der Lebensweise der Bergbauern nachspüren.