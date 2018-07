Powerfrau: Die Macht der Visionen Berufliche Ziele und Träume sind enorm wichtig auf der Karriereleiter. Doch wie diese umsetzen? Marion Knaths erklärt

Eine eigene Firma zu gründen , davon träumen viele Angestellte. Eine Karriere als Manager, dafür schwärmen viele Fachkräfte. Ein Sabbatical-Jahr, danach sehnen sich viele Workaholics. Doch warum werden die meisten dieser hochfliegenden Wünsche niemals Wirklichkeit? Weil den großen Gedanken eines fehlt: ein Fahrgestell zum Landen, wie der Astronaut Neil Armstrong es formulierte. Ein Wunsch ist so lange ein Luftikus, wie Sie ihn nicht in ein messbares Ziel gießen, in Etappen gliedern und Schritt für Schritt umsetzen.

Sagen Sie mir, wie jemand sein Ziel definiert – und ich sage Ihnen, ob er es erreichen wird. Wer zum Beispiel beginnt: "Ich würde gern einmal…", der beschreibt kein Ziel. Der Konjunktiv ("würde") und der unbestimmte Zeitpunkt ("einmal"), das sind Bauteile für ein Luftschloss, nicht für eine Landung in der Realität.

Jede Woche gibt der Coach Martin Wehrle Tipps für den Erfolg im Job in der Kolumne "Das Zitat und Ihr Gewinn"

Und wenn jemand formuliert, "ich möchte nicht länger als ein Jahr in meiner jetzigen Firma bleiben"? Dann mag dieser Gedanke zwar groß sein (falls seine Firma die Hölle ist) und der Zeitrahmen konkret (maximal ein Jahr) – aber dennoch ist das Ziel untauglich, da negativ formuliert. Wer sagt, was er nicht will, beschwört das Bild des alten Zustands herauf, statt den verlockenden Wunschzustand zu sehen. Das mag der Grund sein, warum von zehn Menschen, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen, mindestens elf scheitern.

Martin Wehrle Der Coach Martin Wehrle ist Autor mehrerer Karrierebücher. In seinem aktuellen Ratgeber Sei einzig, nicht artig! fordert er den Leser auf, nichts mehr nur für andere zu tun, sondern alles für sich selbst.



Aber auch eine positive Formulierung kann ins Leere laufen: "Ich wechsle in eine Firma mit moderner Kultur" ist zwar positiv, aber windelweich. Was genau ist unter "moderner Kultur" zu verstehen? Bis wann soll der Wechsel erfolgen? Und was genau tut der Wechselwillige, um sein Ziel zu erreichen, Woche für Woche, Tag für Tag?

Für ein großes Ziel brauchen Sie zweierlei: einen Traum, der als Treibstoff dient . Und einen konkreten Plan , als Fahrwerk zur Landung. Was genau werden Sie unternehmen? In welchen Schritten? Wer unterstützt Sie dabei ? Woran merken Sie, dass Sie auf dem richtigen Weg sind? In welche Etappen lässt sich das Ziel gliedern? Wie gehen Sie mit möglichen Hindernissen um? Und wie sieht der Zielzustand aus: Können Sie sehen, riechen, schmecken, was dann in Ihrem Leben anders ist?

Planen Sie Ihren Weg zum Ziel wie ein Projekt: mit klaren Handlungsschritten, mit messbaren Ergebnissen, mit Alternativwegen, falls Hindernisse auftauchen. Ein solches Fahrwerk hilft Ihnen, sicher am Ziel zu landen.