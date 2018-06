Inhalt Seite 1 — Ich bin dann mal Lehrer Seite 2 — Auf einer Seite lesen

In Bayern fehlen Lehrer – allein im Fach Mathematik etwa 300. Vor allem die Naturwissenschaften sind betroffen, aber auch Latein, Kunst oder Musik. Deshalb werden mittlerweile auch pensionierte Lehrer, Diplommathematiker oder Hausfrauen mit entsprechendem Fachstudium eingestellt. Erst kürzlich appellierte das Kultusministerium wieder an Diplomphysiker, sich als Mathe- oder Physiklehrer zu bewerben.

DIE ZEIT: Herr Wenzel, wie sieht der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) den Einsatz von Seiteneinsteigern?

Klaus Wenzel: Seiteneinsteiger sind immer eine Notlösung. Da werden Personen in den Schuldienst geholt, denen eine ganz wichtige Facette fehlt: nämlich die pädagogisch-didaktische Ausbildung. Ein Diplomphysiker beherrscht natürlich die Inhalte, aber er hat nicht gelernt, wie man jungen Menschen Sachverhalte beibringt, ihnen zeigt, wie Lernen funktioniert.

ZEIT: Ihr Vorgänger im Amt, Albin Dannhäuser, hat einmal davon gesprochen, dass Seiteneinsteiger "Lehrer light" seien.

Wenzel: Das ist fast noch ein Kompliment, denn das sind keine Lehrer. Diese Personen werden in der Regel freundlich aufgenommen, weil die anderen Lehrer die Hoffnung haben, unbesetzte Stunden nicht mehr mit unterrichten zu müssen, oder etwa zwei Klassen gleichzeitig bei offener Tür. Aber oft kommen die Seiteneinsteiger nach der zweiten Stunde ganz verschwitzt ins Lehrerzimmer, weil sie nicht wissen, wie sie mit den pubertierenden Schülern umgehen sollen. Sie waren ja bislang nur gewohnt, irgendwelche PowerPoint-Vorträge vor Erwachsenen zu halten. Insgesamt sind Seiteneinsteiger unbefriedigend. Sie sind auch ein Angriff auf die Profession: Es wird der Eindruck erweckt, man könne das, was ein Lehrer in fünf Jahren während seines Studiums gelernt hat, in drei Wochenendkursen nachholen. Das ist eine Ohrfeige für uns.

ZEIT: Dennoch müssen Sie den Seiteneinsteigern dankbar sein, weil sie die Lehrer entlasten – versagt hat das Kultusministerium.

Wenzel: Ja, dort hat man hat weder die Altersstruktur des Kollegiums berücksichtigt noch die gestiegenen Ansprüche der Eltern, die vermehrt ein Ganztagsangebot erwarten. Als der BLLV vor zehn Jahren darauf hingewiesen hat, wurde er belächelt.

ZEIT: Warum werden nicht beispielsweise Kollegen, die sich seit vielen Jahren beurlauben lassen, wenigstens für ein paar Stunden an die Schulen zurückgeholt? Gibt es nicht eine Art Bringschuld des Staatsdieners dem Staat gegenüber?

Wenzel: Die Möglichkeit, sich beurlauben zu lassen, steht im Gesetz. Verpflichten kann man niemanden. Allerdings bekamen Kolleginnen, die lange in Elternzeit waren, immer wieder sehr freundliche Briefe, ob sie nicht doch für vier Stunden zurückkehren könnten. Oft mit den entsprechenden Zusagen der Schulen, diese Stunden nur auf einen einzigen Tag zu legen.