Das futuristische Stahldach des neuen Messe- und Kongresszentrums ist weithin zu sehen. Spektakulär gefaltet, wie einer dieser Papierschirme, die manchmal auf Eisbechern stecken, suggeriert es etwas Großartiges.

Davor steht Sun Sihan, in einem grauen Kostüm, wie man es sonst vor allem von Hongkonger Geschäftsfrauen kennt. Sun aber arbeitet für die Werbeabteilung von Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan. Zhengzhou liegt mitten in China und ist eine der vielen im Westen weitgehend unbekannten Riesenstädte der Volksrepublik. Mit 4,5 Millionen Einwohnern ist sie weit größer als Berlin. Natürlich muss Sun von Berufs wegen Stolz verbreiten, aber sie ist auch stolz: "Wir haben die größte Konferenzhalle in Asien", sagt sie.

Der verwegene Bau ist das Zentrum eines riesigen Immobilienprojekts, des Central Business District von Zhengzhou. Um einen künstlichen See ist ein Oval aus 60 Bürotürmen und Appartementhäusern emporgeschossen. Und das ist erst der Anfang: Östlich des bisherigen Stadtgebiets hat die Stadtregierung für die Zhengzhouer Neustadt ein Gebiet reserviert, rund halb so groß wie Frankfurt am Main. Auf dem bisherigen Ackerland sollen bald weitere Fabriken, Büros, Appartementhäuser und Einkaufszentren stehen. Einige Behörden der Stadt- und Provinzregierung sind schon in die glänzenden Neubauten umgezogen. Nun wächst ein riesiger Wohnkomplex neben dem anderen aus dem Brachland, jedes Haus mit 20 oder mehr Stockwerken.

Ähnlich wie Zhengzhou meldete die zentralchinesische 5,5-Millionen-Stadt Wuhan kürzlich den Bau neuer Fabriken. Die Provinz rüstet auf – und wartet auf die Industrie aus dem Süden. Dort sitzt die sogenannte Werkbank der Welt, und ein Teil von ihr soll aus den reichen Küstenprovinzen ins Hinterland umziehen. Das hat die Regierung versprochen, damit die Menschen auch in ärmeren Provinzen wie Henan Arbeit finden und nicht mehr als Wanderarbeiter in den Süden fahren müssen. Doch das Beispiel Zhengzhou zeigt: Die große Industrieverlagerung ins Hinterland besteht derzeit vor allem aus Hoffnungen und neuen leeren Gebäuden.

Die Hoffnungen richten sich auf Firmen wie Foxconn, den Hersteller von iPhones, Dell-Computern und Spielekonsolen, der im Süden riesige Fabrikkomplexe unterhält. Foxconn-Chef Terry Gou etwa versprach bereits bis zu 400.000 neue Arbeitsplätze im Hinterland. Im August meldete das Unternehmen die Eröffnung eines Produktionsstandorts in Zhengzhou. Stadtregierung und chinesische Presse sprachen von einem Durchbruch, bis herauskam, dass Foxconn zu viel versprochen hatte – von Eröffnung keine Spur.

Daraufhin erhöhte die Stadtverwaltung den Druck, und Anfang dieses Monats unterzeichnete Foxconn immerhin offiziell einen Vertrag für einen neuen Fabrikkomplex im Osten der Neustadt. In ein bis zwei Jahren soll das Werk voll ausgebaut sein. Rund 200.000 Arbeiter sollen hier dann mindestens ebenso viele iPhones pro Tag montieren. Immerhin: Der Bau der Fabrikhallen und Wohnheime für die Arbeiter ist bereits im Gange, und Tausende Henaner haben sich schon um Stellen beworben.

"Es freut mich, wenn die Fabrik kommt", sagt die 25-jährige Zheng Yamin, die bereits eine Zusage hat. Zusage bedeutet allerdings nur, dass sie auf einer Liste steht und angerufen wird, wenn es so weit ist. In Zhengzhou wird sie weniger verdienen als ihre Kolleginnen bei Foxconn in Südchina. Dafür ist sie näher an ihrem Heimatdorf vor den Toren der Stadt. Wie die meisten anderen Arbeiter ist Zheng nicht wütend, sondern eher demütig. "Wenn die Fabrik kommt, ist es toll, wenn nicht, fahre ich eben wieder in den Süden", sagt sie. Dass sie nicht wisse, wann es losgehe, störe sie nicht. Auf Gerüchte, Foxconn benötige in Wahrheit sehr viel weniger Arbeiter als angekündigt, gebe sie nichts.