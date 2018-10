Was ist mir heilig? Soll ich sagen: der Gottesdienst am Sonntag, das familiäre Kaffeetrinken am Nachmittag? Das Abendgebet ist es bestimmt, ohne das unser Ein- und Weiterschlafen unruhig wäre: "Und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen…" Das ist eine warme Hülle für die Ruhe der Nacht und das Wissen, nicht allein zu sein.

Ist mir ein Heiliger heilig? Wir Protestanten halten es ja mehr mit dem direkten Kontakt zu Gott. Kein Papst, keine Kirche, noch nicht einmal Heilige, die für uns bei Gott anrufen, wenn das Leben schwer wird. "Heilige sind Menschen, die es einem leichter machen, an Gott zu glauben", sagte Nathan Söderblom. Ich gebe zu: Der heilige Antonius bekommt ab und an eine Kerze von mir. Vielleicht weil ich immer denke, dass Gott eventuell doch keine Zeit hat für verlorene Autoschlüssel.

Was mir also tatsächlich heilig ist? Das, was das Herz wirklich bewegt. Was mich antreibt, mutig sein lässt und voller Leidenschaft. Das Gegenteil von heilig ist trivial, banal, beliebig. Davon gibt es im Alltag genug, sonntags leider auch.

"…da wird auch dein Herz sein" – so lautet das Motto des 33. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dresden. Kirchentag ist kein profanes Kontaktemachen, sondern Begegnung von Menschen, die ihr Herz mitbringen und das ihnen Heilige ebenfalls. Denn woran du dein Herz hängst, das wird dich und dein Leben bestimmen, dich ausfüllen.

Wer die Erfahrung des Glaubens macht, ist auf Tuchfühlung mit dem Heiligen, denn zuletzt und zuerst ist nur Gott selbst heilig. Gottes Gegenwart kann das Singen eines Liedes, das Hören einer Predigt, die Gemeinschaft von Menschen "heiligen" – indem er dazutritt und sie mit seiner Gegenwart erleuchtet. Der Evangelische Kirchentag nimmt die Sehnsucht nach gemeinsamer heiliger Erfahrung zum Anlass für eine große Feier des fröhlichen Christseins. Und die Menschen, die aus ganz verschiedenen Gründen zum Kirchentag nach Dresden kommen, sie werden die Stadt lieben, sie werden hören und diskutieren, feiern und singen, womöglich auch tanzen, weil ihr Herz berührt ist von einem heiligem Moment, den sie nie wieder vergessen.

Katrin Göring-Eckardt, 44, ist Abgeordnete der Grünen im Bundestag und Präsidentin des Evangelischen Kirchentages. Soeben endete die Anmeldefrist für Mitwirkende des Kirchentages, der vom 1. bis 5. Juni 2011 in Dresden stattfindet, mit einem Rekordergebnis: Es wollen diesmal 15 Prozent mehr Initiativen und Organisationen teilnehmen als 2009 in Bremen und 20 Prozent mehr als 2007 in Köln. www.kirchentag.de