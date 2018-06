Schon am Ortsschild guckt der Besucher in jenes Bild, das in diesen Wochen gern in der Zeitung gedruckt wird, um die zauberhafte Versunkenheit und Weltabgewandtheit des 570-Einwohner-Dorfs in Oberfranken zu illustrieren: Die Straße windet sich, vom Nachbardorf Untersteinach kommend, den Berg hinauf. Ein Mühlhaus mit schiefem Giebel. Über der Straße steht, gleich einer goldenen Wand, der Herbstwald, und über den Baumkronen erhebt sich mit Türmen, Bannern und Fensterläden das Schloss der Guttenbergs. Die Oktobersonne bringt jedes Blatt in diesem Bild zum Leuchten. Grüß Gott. Das ist aber wirklich schön hier.

In den nächsten Kurven stehen die Häuser der Leute, die das Land in den fünfziger und sechziger Jahre mit aufgebaut haben: das deutsche Eigenheim mit Garage und Granitkacheln im Gemüsegarten. Ein Kiesrondell. Ein überdachter Blumenkübel. Das Dorf, so versteht der Besucher, ist auch deshalb schön, weil es am Hang liegt (in Dörfern am Hang gibt es mehr Abwechslung, man kann hier die Blicke nach oben und nach unten werfen). Und dann hat der Besucher, wenn er nicht aufpasst und von der Hauptstraße abbiegt, das Dorf, aus dem Deutschlands populärster Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg stammt, auch schon wieder verlassen.

Also: Parken am Kiesrondell. Hier liegt der einzige Laden des Ortes (bis 11 Uhr geöffnet), und hier hängt im Warteraum des Omnibusses das Schild mit der Aufschrift "Das Befahren der Unterstellhalle mit Kleinkrafträdern ist verboten".

Guttenberg bei Kulmbach – der Werbeslogan für die Touristikbranche lautet "kleinste selbstständige Gemeinde Oberfrankens" – hat, seitdem der Verteidigungsminister in Popularitätsumfragen an der Spitze liegt und der Ruf nach seiner Kanzlerkandidatur nicht verstummt, den zweifelhaften Status eines Wallfahrtsorts erhalten. Sonntags parken hier die Touristenbusse. Die Klatschpresse spioniert das Privatleben der Guttenberg-Familie aus. In den letzten Monaten haben sich, was die Öffentlichkeitsarbeit des Ortes angeht, zwei Typen von Dorfbewohnern gebildet: Bürgermeister, Pfarrer und der Wirt des einzigen Gasthofs reden mit der Presse. Andere schweigen bewusst. Am Telefon hat Enoch zu Guttenberg, Schlossherr und Vater des Ministers, einer der anerkannten Dirigenten des Landes und als Mitbegründer des Bundes für Umwelt und Naturschutz einer der ersten Umweltaktivisten, erklärt, dass er für Interviews derzeit nicht zur Verfügung stehe.

Freitagnachmittag am Kiesrondell in 95358 Guttenberg. Der Verteidigungsminister ist selbstverständlich nicht da, weil er mit Frau und Kindern in Berlin lebt und in der ganzen Welt, dagegen aber nur selten in seinem Heimatdorf zu tun hat. Der Bürgermeister hatte am Vormittag günstigen Baugrund zu rund 37 Euro den Quadratmeter vorgeführt und dabei in der gewohnt dankbaren und respektvollen Weise über die Familie Guttenberg gesprochen ("alles andere als arrogante Leute" – "richten zu Weihnachten Feiern für Senioren und Kinder aus" – "Die Wasserversorgungseinrichtung und der Kindergarten liegen auf Guttenbergschem Grund, werden von der Gemeinde aber unentgeltlich genutzt"). Und nun fasst den Reporter ein Vergeblichkeits- und Lächerlichkeitsgefühl an: Kann ein Dorf allein deshalb interessant sein, weil ein populärer Minister hier zu Hause ist?

Schritte in den Dorfkern hinein. Da steht das Denkmal des Ehrenbürgers Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg (1921 bis 1972), Großvater des Ministers, Mitbegründer der CSU und Staatssekretär im Kanzleramt unter Kiesinger: ein Mann mit feinem Schnurrbart und kräftigen Händen. Die Straße teilt sich an der Freiwilligen Feuerwehr in Obere und Untere Dorfstraße. Die Luitpold-Linde. Alte Häuser, geduckte Häuser: Weiß kommt nach Beige nach Grau nach Lindgrün nach Dunkelgrün nach Bräunlich nach Gelblich. Das fränkische Bauernhaus, in dem noch vor wenigen Jahrzehnten Mensch und Vieh Tür an Tür lebten. Auf der Oberen Dorfstraße sind es zwei Straßenlaternen. Der Dorfbrunnen. Vieles ist hier ehemalig: das ehemalige Gasthaus mit Metzgerei, die ehemalige Dorfschule, bei der die Uhr auf Viertel vor sieben steht. Der Besucher braucht, um jeden Meter Straße von Guttenberg Zentrum abzulaufen, etwa 120 Sekunden. Fundsache: Bei der Gemeinde wurde eine Perlenkette abgegeben, der Besitzer möge sich beim Bürgermeister melden. Plakate am Schwarzen Brett sollen bitte nur mit Reiszwecken befestigt werden (getackerte Plakate werden entfernt). Am Wochenende fährt der Discobus nach Marktleugast.

In der protestantischen Kirche aus dem Jahr 1800 sind, laut Plakette des Bayerischen Umweltministeriums, Fledermäuse willkommen. Die Häuser aus freiherrlichem Besitz erkennt der Besucher an den Jahreszahlen im Giebel und den herrschaftlichen Dächern (Krüppelwalmdächern). Den Übergang von öffentlich zu privat markiert am Ende der Dorfstraße eine Linie zwischen Asphalt und Kies. Viel offener, beiläufiger, dezenter kann so ein Übergang in den Grundbesitz nicht stattfinden. Die Schranke zur Schlossallee steht Fußgängern, entgegen anderslautenden Medienberichten, offen.