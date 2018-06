Wenn Johann Wenzl morgens kurz vor sechs im BMW-Werk in Landshut seinen Blaumann überstreift, machen viele seiner Kollegen an den Werkzeugmaschinen merkwürdige Bewegungen. Die Nachtschicht endet, die Frühschicht beginnt, es ist Zeit für Gymnastik, und so strecken einige Fabrikarbeiter ihre Hände in die Luft. Andere lassen die Köpfe kreisen, sie dehnen oder bücken sich. Für jeden Arbeitsplatz gibt es eine andere Übung, eine Physiotherapeutin hat sie entwickelt. "Zu Anfang haben einige der Jungen gelästert, aber inzwischen machen alle mit", sagt Wenzl, ein 60-Jähriger mit Meisterbrief, der alle Übungen persönlich getestet hat.

Wenzl geht bald in Rente, aber bis dahin kümmert er sich um Jobs mit Zukunft: Arbeitsplätze für Menschen seines Alters.

Deutschland wird grau und muss dabei fit bleiben. Sonst ist die geplante Rente mit 67 nur ein Programm, heimlich die Rentenausgaben zu senken. Bei BMW wird in den nächsten Jahren das Durchschnittsalter der Belegschaft von 39 auf 47 steigen. Deshalb wurde ein Team um Wenzl, das die künftige Altersstruktur des Unternehmens spiegelt, in einer speziellen Produktionslinie eingesetzt – mit dem Auftrag, Arbeitsbedingungen zu testen, unter denen Menschen gesund altern und Ältere möglichst produktiv sein können.

Das war vor drei Jahren. Die Mitarbeiter aus der "Rentner-Linie", wie Kollegen zunächst spotteten, machten 70 konkrete Vorschläge (nachdem sie unter anderem die Arbeitsplätze in Lego nach- und dann umgebaut hatten). Die meisten Ideen waren einfach, preiswert und wirkungsvoll und wurden inzwischen in ganz normalen Fertigungsstraßen wie bei Wenzl und seiner Mannschaft umgesetzt.

An den Werkzeugmaschinen hängen Gymnastikanleitungen – und manchmal auch große Lupen, mit denen sich Kennziffern besser erkennen lassen. Die Beschäftigten stehen auf federnden Holzfußböden und tragen Arbeitsschuhe mit dicken, bunten Gummipolstern. Änderungen, die für viele Mitarbeiter innerhalb eines Tages weniger Knieschmerzen zur Folge hatten. Während einer Schicht werden die Arbeitsplätze häufiger gewechselt, damit Rücken oder Arme nicht zu lange einseitig belastet werden. In einem Ruheraum können die Mitarbeiter von BMW sich in ihren Pausen hinlegen. Vor allem müssen sie weniger schwere Gegenstände heben.

Das Unternehmen nennt all das zukunftssichernd: "Schließlich wird sich der Wettbewerb um die besten Mitarbeiter schon bald drastisch verschärfen." Wer sich erst in zehn Jahren mit dem demografischen Wandel beschäftige, verschlafe die Zukunft.

Die Bundesregierung sieht es genauso. "In Zukunft werden mehr ältere und weniger jüngere Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist diese historisch einmalige Situation eine Chance", heißt es in einem Bericht des Arbeitsministeriums mit dem optimistischen Titel Aufbruch in die altersgerechte Arbeitswelt. Der Tenor ist positiv: Es gebe mehr Jobs und mehr Möglichkeiten für Ältere. Deswegen halte die Regierung an der Rente ab 67 fest.