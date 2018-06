Dietmar Hohm hat bisher noch jeden Mist zu Geld gemacht. "Wir kriegen jetzt die Fäkalien aus Flöha rübergepumpt", sagt Hohm, und er sagt es stolz. Dann zeigt er seine Kläranlage, 100 Kubikmeter Fäkalschlammbehälter, das Feinste vom Feinsten.

Dietmar Hohm, ein Mann mit grauem Vollbart und kariertem Schlips, ist seit 1990 Bürgermeister der Gemeinde Niederwiesa: 5500 Seelen nordöstlich von Chemnitz. Hohm ist einer vom Typ: Machen ist die beste Medizin. 65 Jahre alt, stets wiedergewählt mit 90 Prozent oder mehr. "Ich hab alles im Griff für die Bürger", sagt er. Kein Haus steht leer in Niederwiesa, es gibt 400 Kinder, es gibt Grund- und Mittelschule, es gibt Gasanschlüsse für jeden, außerdem eine Schlecker-Filiale, eine Apotheke und ein frisch saniertes Gerätehaus für die Feuerwehr. Dietmar Hohm kriegt manchmal keine Luft, so viel muss er zeigen, wenn er mit Gästen im Škoda durch den Ort fährt. "Ich hab 450 Firmen hier", sagt Hohm. "Bei uns funktioniert eigentlich alles."

Eigentlich – das ist das Problem des findigen Dietmar Hohm, weil seit Monaten ja doch etwas fehlt in Niederwiesa, es lässt den Bürgermeister nicht mehr ruhen, es reißt ein Loch ins Herz des Ortes: "Unserer funktionierenden Einheit", sagt Hohm, "fehlt der Arzt." Am 31. März 2010 ging der Doktor in den Ruhestand, 72-jährig, nach 40 Jahren Dienst am Patienten: eine Zäsur für Niederwiesa. Zum Glück habe er selbst nichts Ernstes gehabt seit jenem Tag, sagt Hohm, der selbst seit Jahrzehnten Patient in der Praxis war. "Es gibt kein wichtigeres Thema für die Leute", erklärt Hohm, "5500 Menschen ohne Arzt, das geht doch nicht." Der nächste ist in Flöha. Dort, wo die Fäkalien herkommen.

Zur Rettung der Niederwiesaer Volksgesundheit griff Hohm zu allen Mitteln. Er versuchte es über die Landesärztekammer und ihre Praxisbörse Ärzte für Sachsen. Schaltete Annoncen in Regionalzeitungen und im Ärzteblatt . Am Ende probierte er es mit einem teuren Vermittler, der in Osteuropa fahndete; und einmal hätte ein Ungar fast zugesagt. Die Leute in Niederwiesa, sagt Hohm, interessiere jetzt nicht mehr, was ihr Bürgermeister in 20 Jahren geleistet habe. Sie wollen, dass er einen Arzt auftreibt.

"Der Mangel ist akut", sagt Knut Köhler von der Landesärztekammer ernst, wie der Überbringer einer schlimmen Diagnose. Seit Jahren belastet der Notstand den Osten. Er breitet sich aus, und es gibt noch kein wirksames Gegenmittel. "Die Bürgermeister haben ein echtes Problem. 150 Praxen in Sachsen finden keine Nachfolger", sagt Köhler. Früher gehörte es zur Altersversorgung der Landärzte, die Praxis vor der Verrentung teuer zu verkaufen. Heute sind die meisten froh, wenn sie ohne Schulden abtreten können.

Weises Praxis hat eine Homepage. Sie ist ein digitales Zu-Verkaufen-Schild

Die Lage ist so dramatisch, dass Sachsens Sozialministerin Christine Clauß (CDU) eine Task-force gegründet hat. Mit dem Eingeständnis, dass die "bisherigen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, um Versorgungslücken zu schließen". Eine Arbeitsgruppe aus Beamten des Sozial-, Wissenschafts- und Finanzministeriums soll nun bis zum März kommenden Jahres 20 Vorschläge untersuchen. Viele sind Zeugnis größter Verzweiflung: Die Ideen reichen vom Aufweichen der Zulassungsbeschränkungen an den medizinischen Fakultäten bis zum Umkrempeln der Studieninhalte. "Rollende Arztpraxen" sind im Gespräch – und Lockprämien für Medizinstudenten, die sich bereit erklären, für einige Jahre aufs Land zu ziehen. Es ist, als suchte man Freiwillige für eine Strafexpedition.

"Der Numerus Clausus ist das Problem", sagt Knut Köhler von der Landesärztekammer. "Wer einen Abi-Schnitt von 1,2 hat, geht nicht als Hausarzt nach Oberlungwitz. Der will forschen, an die Uni, in die Herzchirurgie."

"Der Landarzt hat nicht mehr den Stand von früher", sagt Ulrike Weise, 63, die Medizinerin des Dorfes Wetro zwischen Bautzen und Kamenz, tief im Land der Sorben. Wetro sieht aus, als hätte es jemand beim Spielen vergessen. Einer dieser Orte, die Knut Köhler meint, wenn er "Ärztemangel" sagt. In der Nähe nur Siedlungen, die so putzig sind wie ihr Name: Lauske. Lomske. Luga. Wetro hat 300 Einwohner und eine Dorfdisco, die mal Fun Center hieß und sich jetzt Noname nennt. Feiern bis der Arzt kommt. Solange es hier noch einen gibt.

Ulrike Weise stammt von der Ostseeküste und spricht feines Hochdeutsch. Vor 30 Jahren eröffnete sie ihre Praxis. "Wir hatten damals keine Chance, Globetrotter zu sein", sagt Weise. "Wir wollten eine Wohnung. Die jungen Leute von heute sind bemüht, viele Menschen um sich zu haben. In Wetro haben Sie das nicht."