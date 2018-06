Als er sich eine Woche vor seinem 19. Geburtstag aus dem Haus stahl, legte er auf den Schreibtisch seines Vaters ein Gedicht, in dem er verschlüsselt seine Pläne mitteilte: Er wollte sich der nationalen Bewegung zur Befreiung seines Landes anschließen. Hinter sich ließ er die kultivierte Welt hoher Beamter, in der er aufgewachsen war, in der seine Mutter französische Dichtung rezitierte und der Großvater mystische Lyrik, zu der die Ausbildung in einer Eliteschule gehörte und ein Patent als Marineoffizier. Mit gefälschten Papieren wanderte er wochenlang durch ein Vaterland, das er nicht kannte. Die Begegnungen mit Menschen aus dem Volk veränderten ihn für immer. Als er im Zentrum der Bewegung ankam, war er enttäuscht. Zwar bewunderte er ihren charismatischen Führer, aber nicht nur wurde er statt an die Front als Lehrer in ein Provinznest geschickt, auch das politische Programm ging ihm nicht weit genug.

Monate später ergriff er die Gelegenheit, illegal in ein Land zu reisen, das er als von Idealisten bevölkertes Paradies betrachtete. Dort begann er ein Studium und saugte die Kultur dieser neuen Gesellschaft in sich auf. In sein Heimatland zurückgekehrt, gab er im Untergrund eine Zeitung heraus und entkam knapp einer ersten Verhaftung. Im Ausland wartete er eine Generalamnestie ab, doch als er wieder einreisen wollte, machte er sich mit einem Band Heraklit verdächtig und kam zum ersten Mal ins Gefängnis. Das hielt ihn nicht ab, weiter unter Hochdruck Gedichte, Artikel und Theaterstücke zu verfassen, in denen er die Gesellschaft angriff und seine Sehnsucht nach einer besseren Welt ausdrückte. Nach der Entlassung inszenierte er Theaterstücke, bis der notorische Unruhestifter den Behörden untragbar geworden war. Wegen einer fingierten "Anstiftung zur Revolte" wurde er von einem Militärgericht zu 28 Jahren Haft verurteilt. Sein einstiger Held, nun der erste Mann im Staat, ein großer Bewunderer seiner Dichtung, war schon todkrank und bekam sein Begnadigungsgesuch wohl nicht mehr zu lesen.

"Drinnen lassen sich 10, 15 Jahre verbringen, vorausgesetzt das Juwel unter deiner linken Brust verfinstert sich nicht. Du wirst darauf bestehen zu leben", schrieb er später als Ratschläge für den, der ins Gefängnis kommt . Er saß 13 Jahre ab, in denen er schrieb, Mitgefangenen Französisch- und Zeichenunterricht gab, in einer Weberei arbeitete, bis sein Gesundheitszustand besorgniserregend war und eine weltweite Kampagne seine Freilassung forderte. Selbst seine greise Mutter, einst eine gefeierte Schönheit der Gesellschaft, sammelte auf einer Brücke Unterschriften. Nach lebensgefährlichem Hungerstreik entlassen, wurde ihm bald klar, dass er nicht in seiner Heimat bleiben konnte. Sein früheres Gastland empfing ihn triumphal als Märtyrer; als Aushängeschild reiste er von Kongress zu Kongress. Seine Lyrik aber, die innere Melodik, mit der er Erlebtes in Sprache verwandelte, revolutionierte die Dichtung seiner Heimat und überlebte alle Propaganda. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 44:

Valeria Bruni Tedeschi (*1964 in Turin) prägt seit 24 Jahren mit emotionaler Präsenz Frankreichs Kino. Ihr Vater war Industrieller, die Mutter Pianistin. 1973 zog die reiche Familie nach Paris aus Angst vor Entführung. Valeria Bruni Tedeschi gilt als Expertin für komplexe bis neurotische Frauenfiguren. Sie drehte mit Filmemachern von Chabrol bis Ozon, seit 2003 arbeitet sie selbst auch als Regisseurin: In der biografisch inspirierten Tragikomödie "Actrices" spielt sie eine Schauspielerin und ihre Mutter Marisa Borini deren Mutter. Valerias Schwester Carla Bruni-Sarkozy war Model, bevor sie als Sängerin und Präsidentengattin noch berühmter wurde