Scrabble-Schule (16)

Heute holen wir ein Kapitel nach, das bereits längst hätte behandelt werden sollen. Der erste Zug entscheidet in der Regel über die weitere Entwicklung des Spiels, zumindest jene der Anfangsphase. Wird zu Beginn etwa das Wort XIS auf H7–H9 platziert, sind die Anlegemöglichkeiten ziemlich eingeschränkt. Wer die Partie eröffnet, bestimmt also die Marschrichtung. Dennoch gehen selbst unter Scrabble-Assen die Meinungen über etwaige Vorteile des Anfangens auseinander. Denn zumeist bietet der erste Zug dem Gegenüber die Option, in der fünften oder elften Spalte ein vierfach zählendes Wort zu legen. Eines aber ist klar: Wer anfängt, hat die Wahl. Er kann entweder ein Wort platzieren oder tauschen, ohne dass der Gegner zweimal nacheinander legen darf.

In der heutigen Spielsituation wird der Wert in den 80ern, den eine kaum bekannte, veraltete Form einbringt, knapp durch eine durchaus verbreitete getoppt. Wie lauten die Züge?

Das Rätsel als PDF "

Lösung aus Nr. 44:

INERTEN auf E5–E11 schlug mit 84 Punkten zu Buche, 102 Punkte gab es für RABENSTEIN auf L4–L13

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de