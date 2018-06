Wer jetzt schon wieder an Steuersenkungen denkt , der hat wohl nicht erkannt, dass alle sparen müssen. Wer jetzt schon wieder Steuersenkungen fordert, der verniedlicht die enormen Schulden, die der Staat angehäuft hat. Wer jetzt schon wieder Steuersenkungen will, der wählt wahrscheinlich auch die FDP. Sagen denn nicht fast alle Experten dieses Landes, dass für Steuersenkungen kein Geld vorhanden ist, jetzt nicht, im kommenden Jahr nicht und wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende dieser Legislatur? Doch gerade weil es so eine breite Mehrheit gegen Steuersenkungen gibt, lohnt es sich, genauer hinzusehen. Könnte ja sein, dass die Minderheit recht hat.

Mehr als 60 Milliarden Euro zusätzlich dürfte der Staat bis 2012 an Steuern einnehmen . Zu diesem Ergebnis kommen die von der Regierung beauftragten Steuerschätzer, die ihre Prognose heute vorgelegt haben. Rechnet man die Einnahmen der Länder und Kommunen heraus, könnten allein beim Bund mehr als 25 Milliarden Euro zusätzlich verbleiben. Es ist nur eine Prognose, natürlich. Und 60 Milliarden Euro mag nach viel klingen – ist aber wenig angesichts einer Staatsverschuldung von insgesamt 1700 Milliarden Euro und mehr als 50 Milliarden Euro neuer Schulden, die Finanzminister Wolfgang Schäuble in diesem Jahr aufnehmen muss.

Dennoch wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, die Einkommensteuern zu senken. Das hat mit dem Aufschwung zu tun : Wächst die Wirtschaft weiter so stark, werden die Preise für Rohstoffe und Nahrungsmittel steigen. Das Leben wird teurer. Gleichzeitig wird die Regierung zum Jahreswechsel die Sozialabgaben erhöhen. Auch das wird die Bürger belasten. Die Löhne der Beschäftigten wiederum können – und werden – gar nicht so stark steigen, um das alles auszugleichen. Der Finanzminister hat also die Wahl: Er kann entweder darauf vertrauen, dass allein der Abbau von Staatsschulden die Bürger dazu bewegt, mehr Geld auszugeben, selbst wenn ihre Kaufkraft real gerechnet sinkt. Oder er erhöht die Anreize für die Bürger direkt – indem er die Steuern senkt und so dafür sorgt, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben.

Es ist im Übrigen nicht so, dass für Steuersenkungen das Geld fehlt. Rund vier Milliarden Euro brächte es, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu streichen und nur noch Lebensmittel oder den Nahverkehr zu begünstigen. Zwei Milliarden Euro brächte der Wegfall des Dienstwagenprivilegs. Vor allem aber könnte man, um die Steuern für die unteren und mittleren Einkommen zu senken, die Reichensteuer erhöhen. Das aber will die schwarz-gelbe Koalition nicht.

Es fehlt also nicht am Geld – das müsste man nur anders verteilen. Was fehlt, ist der politische Wille .