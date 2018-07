Funkuhren sind praktisch. Am vergangenen Sonntag etwa haben sie sich automatisch auf die Winterzeit umgestellt. Es soll sogar Leute geben, die extra lange aufgeblieben sind, um zuzuschauen, wie sich die Zeiger ihrer Küchenuhr rasend verstellen.

Solche Uhren bekommen ihr Zeitsignal von einem Langwellensender der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt , der in Frankfurt am Main steht. Er wird von einer Cäsium-Atomuhr gesteuert. Dieser Sender mit dem Namen DCF77 hat eine Reichweite von etwa 2000 Kilometern – das Signal ist also von Gibraltar bis Moskau, vom nördlichen Norwegen bis Istanbul zu empfangen. Wer innerhalb Europas verreist, dessen Wecker zeigt mit atomarer Präzision die genaue Zeit, allerdings nur die mitteleuropäische, die in Deutschland gilt.

Selbst wenn man sich außerhalb der Reichweite des Senders aufhält, geht eine Funkuhr ziemlich genau. Sie wird nämlich nicht ständig per Funksignal gesteuert, sondern ist eine gewöhnliche elektrische Uhr, die nur in regelmäßigen Abständen durch das Signal korrigiert wird – bei einem Wecker meist einmal pro Stunde, bei Funk-Armbanduhren einmal am Tag. Das spart Energie bei Geräten, die mit kleinen Batterien betrieben werden.

Wenn man also zum Beispiel in Amerika ist, wird der Wecker weiterhin recht genau die deutsche Zeit anzeigen. Sobald man in die Heimat zurückkehrt, synchronisiert er sich wieder mit dem Frankfurter Sender. Wer im Ausland nicht ständig im Kopf die Zeitzonendifferenz kalkulieren will, für den gibt es inzwischen Multiband-Wecker, die auch die Zeitsignale vieler anderer Länder empfangen können.

