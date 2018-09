Eines muss man Ben Bernanke lassen: Mut hat er. Mit seinem Plan, die Märkte erneut mit Geld zu fluten , macht sich der oberste amerikanische Währungshüter praktisch die ganze Welt zum Feind. Schon bevor die Federal Reserve (Fed) Mitte dieser Woche über die Details des Plans entschied, beschwerte sich Chinas Handelsminister über die "unkontrollierte" Herausgabe von frischen Dollar, beklagte Brasiliens Zentralbankchef die "expansive Geldpolitik in den USA" und kritisierte Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) die "übermäßige permanente Geldvermehrung". Auch zu Hause ist das Vorhaben umstritten: Vor einem "Pakt mit dem Teufel" warnte Tom Hoenig, Notenbanker aus Kansas und Bernankes Widersacher im Beschlussgremium der Fed, dem Offenmarktausschuss.

Selten hat die Entscheidung einer Notenbank für so viel Aufregung gesorgt. Es geht aber auch um viel: Die Fed dirigiert die internationale Finanzwelt. Wird sie aktiv, reagieren rund um den Globus die Aktienkurse, werden Kapitalströme in Bewegung gesetzt, geht es um Wohlstand hier oder dort.

Ben Bernanke spielt ein gewagtes Spiel. Aus seiner Sicht aber bleibt ihm keine andere Wahl.

Es steht schlecht um die größte Volkswirtschaft der Welt, die diese Woche einen neuen Kongress gewählt hat. Während Deutschland den Aufschwung feiert, kommen die USA nicht aus der Krise . Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt nur um ein halbes Prozent zu. Das ist zu wenig, um die hohe Arbeitslosigkeit zu senken. In einem Land fast ohne wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen führt der Jobverlust häufig ins soziale Abseits. Amerika ist auf Wachstum angewiesen.

Dieses Wachstum aber kann die Wirtschaft derzeit nicht aus eigener Kraft erzeugen. Zwar sind die Arbeitsmärkte flexibel, die Unternehmen innovativ. Doch die Kreditexzesse währten zu lange. Es gibt zu wenige Industriefirmen und zu viele Immobilienmakler, zu wenige Exporte und zu viele Importe, der Energieverbrauch ist zu hoch, die Straßen sind zu schlecht. Kämpfen Notenbanken in der Regel gegen die Inflation, so hat Bernanke das gegenteilige Problem: Die Preise in den USA könnten schon bald fallen. Deflation nennen Experten das; sie ist gerade für die Amerikaner höchst gefährlich, weil die Schuldenlast noch stärker drückt, wenn das Geld immer mehr wert ist.

Es gibt viele Ökonomen, die dafür plädieren, der Staat möge sich völlig zurückhalten. Sie vertrauen auf die reinigenden Kräfte des Marktes, so wie der ehemalige Finanzminister Andrew Mellon, der in der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre trotz Massenarbeitslosigkeit die Abwicklung unproduktiver Unternehmen empfahl, um "die Fäulnis aus dem System zu treiben". In der Fed glauben sie zwar auch, dass der Umbau einer Wirtschaft schmerzhaft ist – nicht aber, dass der Staat deshalb zur Untätigkeit verurteilt ist. Bernanke ist Professor, die große Krise ist sein Spezialgebiet, und er ist davon überzeugt, dass der Staat die Wirtschaft in solchen Situationen stützen muss, um die Neuausrichtung zu erleichtern und die schlimmsten Folgen für die Menschen abzumildern.

Seit Ausbruch der Finanzkrise gönnt sich Bernanke kaum eine freie Stunde. Als sich die Präsidenten der Notenbanken Ende August wie jedes Jahr im Sommer in die Rocky Mountains zurückziehen, erscheint er in Anzug und Krawatte. Die anderen Teilnehmer kommen im offenen Hemd, Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), trägt Jeans. In den Bergen signalisiert Bernanke seinen Kollegen erstmals, dass die Fed schon bald in Aktion treten könnte. Die Zinsen hat er da längst auf nahe null Prozent gesenkt – weiter nach unten kann er nicht mehr. Deshalb will die Fed nun den Banken Wertpapiere abkaufen, mit Geld, das sie eigens dafür aus dem Nichts schafft.