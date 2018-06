Für erneuerbare Energien sind jetzt alle – rhetorisch. Die Harmonie endet aber rasch bei der klimapolitischen Schlüsselfrage: Über welche technologischen Brücken führt der kürzeste Weg ins Solarzeitalter? Der Streit tobt heftiger denn je, seit sich die Vorreiter zukunftsweisender Öko-Lösungen wieder mit einem Auslaufmodell aufhalten müssen: der Atomkraft.

Deren gerade durchs Parlament gejagter Bestandsschutz wurde bisher nur von innovationslahmen Energieriesen mit dem Mythos verbrämt, die Kernenergie sei klimafreundlich. In der vergangenen ZEIT aber fördert auch ein erklärter Exstreiter der Anti-AKW-Bewegung dieses Greenwashing. In hohem Ton bezichtigt Frank Drieschner seine früheren Weggefährten einer "grünen Atomlüge" , weil sie den Meilern das Klimaschutz-Label verweigern. Die Demonstranten gegen Laufzeitverlängerung und Castortransporte nähmen lieber den Neubau von Kohlekraftwerken hin, als einzugestehen, dass Atomkraftwerke kaum CO₂ emittieren.

Doch so hehr das Motiv, schon die Prämisse ist falsch: Die Anti-AKW-Bewegung blendet die Klimagefahren keineswegs aus. Der Autor hätte statt "am linken Rand" nur mal bei der Klima-Allianz nachfragen müssen, einem der bundesweiten Bündnisse, die gegen beides streiten: Atom und Kohle. 100 Organisationen haben sich in dieser Anti-AKW-Bewegung zusammengeschlossen, darunter große Verbraucher-, Umwelt-, Naturschutz- und Entwicklungsverbände, auch Kirchengruppen. Ihr Einsatz für Wind- und Solarenergie trug wie ihre Einsprüche und Proteste von Dörpen bis Lubmin dazu bei, dass der größte Teil der in Deutschland geplanten 30 Kohlekraftwerks-Neubauten gestrichen wurde.

Deshalb geht auch der Vorwurf ins Leere, Atomkraftgegner vergeudeten erneuerbare Energie, "um eine klimaneutrale Technik durch eine andere zu ersetzen, statt sie für den Klimaschutz zu nutzen". Dieses Versäumnis müsste man eher der schwarz-gelben Regierung vorhalten. Angela Merkel hat ihr Laufzeitverlängerungs-Präsent nicht an Ausstiegsverhandlungen für die schmutzigsten Kohlekraftwerke gebunden.

Die Austreibung des Klima-Teufels mit dem atomaren Beelzebub begründet Drieschner überdies mit einem Vergleich der Risiken: Maximal 60.000 Krebskranke und Tote nach der atomaren Havarie von Tschernobyl, selbst die möglichen Opfer zukünftiger GAUs oder jahrhundertelang strahlender Endlager fielen weit hinter die über hunderttausend Menschen zurück, die schon heute als Folge des Klimawandels ihr Leben durch Dürren, Fluten und Missernten hätten lassen müssen.

Das stimmt tendenziell, auch wenn man über die konkreten Zahlen streiten kann und der Autor atomare Risiken wie die Proliferation oder Unfälle bei internationalen Mülltransporten außen vor lässt. Moralisch aber ist es höchst fragwürdig, eine Gefahr und das mit ihr potenziell verbundene Leid mit dem Verweis auf ein größeres Drama zu bagatellisieren – vor allem wenn die Risiken keineswegs alternativ sind.

Weltweit werden Atomkraftwerke schon wegen des gigantischen Aufwands, den ihr Bau erfordert, nie mehr als einen minimalen Teil des Energiebedarfs abdecken. Derzeit sind es knapp 6 Prozent. Die Zahl der laufenden AKWs sinkt im Saldo, neue werden zwar geplant, doch realistisch nur in Ländern wie China, in denen der Staat bezahlt. Einzig Wind und Sonne, Energieeinsparung und -effizienz können Klimaschutz im geforderten Umfang und Tempo bieten. Umso verantwortungsvoller wäre es, würde gerade Deutschland, statt mit dem atompolitischen Rückschritt andere zu Fehlinvestitionen zu ermuntern, demonstrieren: Auch ein Industrieland kann rasch sowohl Kernkraft als auch Kohle hinter sich lassen. Besonders die Schwellen- und Entwicklungsländer registrieren, dass es die regenerativen Quellen bei uns innerhalb weniger Jahre auf 18 Prozent der Stromerzeugung gebracht haben. 47 Regierungen haben das Erneuerbare-Energien-Gesetz übernommen, sie beobachten aufmerksam, wie die Energiewende vorankommt. Die aber wird durch die Laufzeitverlängerung um Jahre zurückgeworfen – das ist der Punkt.