Ohne Mikroorganismen könnte der Mensch nicht existieren: Bakterien wehren auf unserer Haut andere, schädliche Mikroorganismen ab, im Darm sind sie unentbehrlich für die Verdauung, und in unserem Mund tummeln sich zum Beispiel Amöben und Hefen. Die häufigsten Mikroorganismen im Haushalt sind Bakterien und Pilze, die meist nur rund ein tausendstel Millimeter messen.



Einige von ihnen können durchaus gefährlich werden. Escherichia coli (E. coli) zum Beispiel sind nützliche Darmbakterien, die außerhalb ihres Lebensraumes Schaden anrichten können, etwa im Harnleiter, in Wunden und im Gallengang. Das Bakterium Staphylococcus aureus kommt auch auf der Haut und in den menschlichen Atemwegen vor. Wenn es auf einen immungeschwächten Organismus trifft, kann es zu Hautentzündungen, in seltenen Fällen auch zu Blutvergiftungen und Lungenentzündungen kommen. Salmonellen (eine Art von Stäbchenbakterien) kommen hauptsächlich über Lebensmittel wie Eier, Fleisch und Milchprodukte mit Menschen in Kontakt. Sie können Übelkeit, Erbrechen und Fieber verursachen.

Hefen sind einzellige Pilze. Neben der in Brot und alkoholischen Getränken vorkommenden Hefe finden sich im Haushalt noch viele andere Vertreter: Candida albicans zum Beispiel kann zu Lungeninfektionen führen. Schimmelpilze sind im Gegensatz zu Hefen mehrzellig. Die Sporen von Aspergillusarten (Gießkannenschimmel) können allergische Reaktionen auslösen und bei immungeschwächten Menschen die Lunge infizieren.

Die Infografik gibt einen Überblick über die unhygienischsten Orte im Haushalt.

