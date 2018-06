Lange kein grünes Programm mehr gelesen! Was soll das Benzin kosten? Bleibt es bei der Haschisch-Freigabe? Was tut sich im Gender-Mainstreaming?

Mehrgenerationenpartei. Um die Grafik zu Vergrößern, klicken Sie bitte auf das Bild © ZEIT-Grafik

Die aktuellste Version stammt von 2009, das Dope kommt da erst auf Seite 93 ("unter Berücksichtigung des Jugendschutzes eine legale Abgabeform über lizensierte Fachgeschäfte"), aber bis dahin hat man schon einiges hinter sich. Die Grünen verbinden inzwischen Schwung und Rhetorik der frühen Jahre mit einem neuen ökonomischen Realismus beziehungsweise einem Green New Deal, was sich etwa so liest: "Wenn wir jetzt schon so viel Geld in die Hand nehmen, dann bitte richtig. Wir haben dieses Geld von unseren Kindern nur geborgt."

Die Erhöhung des Hartz-IV-Satzes, heißt es in ähnlichem Tonfall an anderer Stelle, "ist vor allem eine Frage der Gerechtigkeit, die nebenbei auch das Geschäft belebt".

224 Seiten hat das Wahlprogramm, äußerste Konkretion (Tempo 120 auf Autobahnen, Tempo 80 auf Landstraßen) steht friedlich neben höchster Abstraktion: "Im grünen Neuen Gesellschaftsvertrag verbinden sich Klima, Gerechtigkeit und Freiheit. Die anderen Parteien spielen das gegeneinander aus. Wir sagen: Alle drei gehören zusammen!" Der Aufbau Ost wird auf sechs Seiten eher knapp abgehandelt, der Benzinpreis bleibt ungeregelt, ebenso das Verhältnis von freiem Datenverkehr und Urheberrecht im Internet: "Kernstück sind dabei die freie digitale Kopie und eine faire Lösung beim Urheberrecht".

Fest steht hingegen, dass Deutschland einen "Nationalen Aktionsplan gegen Homophobie und Transphobie, unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen einschließlich der Religionsgemeinschaften" bekommen soll. Lesben und Schwule sollen heiraten und Kinder adoptieren können. Zusätzlich wird festgelegt, das " Regenbogenfamilien , also gleichgeschlechtliche Familien mit Kindern, nicht benachteiligt werden" dürfen.

"Liebe Wählerin, lieber Wähler", heißt es am Schluss, "wir hoffen, wir konnten Sie mit unserem Programm überzeugen. Haben Sie weitere Fragen? Informieren Sie sich auf unserer Website www.gruene.de." Dort findet sich, unter anderem, noch das grüne Grundsatzprogramm von 2002: 171 Seiten nebst Stichwortregister.