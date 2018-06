DIE ZEIT: Frau von der Leyen, können Sie erklären, warum Sie in Porträts so oft mit Reitkappe und Gerte hoch zu Ross als Dressurreiterin gezeigt werden, zuletzt auf einem Magazin-Titel?

Ursula von der Leyen: Ich bin eine typisch niedersächsische Pflanze und reite leidenschaftlich gern. Und von unten geschossene Fotos wecken bestimmte Assoziationen – wahrscheinlich soll der Eindruck entstehen, da blicke jemand auf die Dinge herab.

ZEIT: Ein guter Dressurreiter sitzt lächelnd im Sattel und bringt sein Pferd scheinbar anstrengungslos zu Bewegungen, die es sonst nicht machen würde – seitwärts gehen, Beine kreuzen und so weiter. Es gibt CDU-Politiker, die sagen, so geht die von der Leyen auch mit ihrer Partei um.

Von der Leyen: Moment! Das Schöne am Reiten ist das gemeinsame Tanzen, das Erreichen eines gemeinsamen Ziels. Das funktioniert nur als Folge eines langen Prozesses, in dem Vertrauen, Treue und Zuverlässigkeit eine Rolle spielen. Entscheidend ist eine ganz feine Verständigung zwischen Pferd und Reiter über Wochen, Monate, oft Jahre hinweg. Wenn Sie da eine Parallele zu mir und meiner Partei entdecken, soll mir das recht sein.

Wahlen zur CDU-Spitze Wahl der CDU Spitze Angela Merkel stellt sich am Montag zur Wiederwahl als Parteivorsitzende. 2008 bekam sie 94,8 Prozent der Stimmen, 2006 waren es 93 Prozent. Es werden außerdem vier neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. Bisher waren Roland Koch, Christian Wulff, Jürgen Rüttgers und Annette Schavan Merkels Stellvertreter. Bis auf Schavan sind alle aus der aktiven Parteipolitik ausgeschieden, daher galt es, drei Nachfolger zu finden. Kandidaten sind neben Bundesbildungsministerin Annette Schavan, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen und Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Auch für Partei-Generalsekretär Hermann Gröhe wird es spannend. Er wird erstmals von einem Bundesparteitag in seinem Amt bestätigt. Gröhe war im März von einem Kleinen Parteitag mit 96,7 Prozent gewählt worden. Schatzmeister und Präsidium Der bisherige Schatzmeister der CDU, Eckart von Klaeden, gibt sein Amt ab. Nachfolge-Kandidat ist der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Helmut Linssen. Für das CDU-Präsidium stellt sich Finanzminister Wolfgang Schäuble (Ergebnis 2008: 85,4 Prozent) erneut zur Wahl, ebenso wie NRW-CDU-Fraktionschef Karl-Josef Laumann (77,7 Prozent), Junge Union-Chef Philipp Mißfelder (66,5 Prozent) und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (65,8 Prozent). Neue Präsidiumskandidaten sind außerdem Eckart von Klaeden, der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich, die saarländische Sozialministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Kraft Amtes gehören dem Präsidium noch Unionsfraktionschef Volker Kauder und Bundestagspräsident Norbert Lammert an. Beratende Mitglieder sind die CDU-Ministerpräsidenten und Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler.

ZEIT: Auf dem anstehenden CDU-Parteitag werden Sie voraussichtlich zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Warum überhaupt so ein Amt, wenn das Pferd auch so die Beine kreuzt?

Von der Leyen: Ich bin in meiner Partei anders gestartet. Ich wollte Themen vorantreiben. Dabei habe ich gelernt, dass das besser geht mit einer breiten und tiefen Verankerung in der CDU. Und heute liegt mir daran, die großen Linien der Parteiarbeit mit zu prägen. Das kann man aus der Ressorttätigkeit heraus nicht. Es gehört sich einfach nicht, dass eine Arbeitsministerin ihren Kabinettskollegen dazwischenredet. Ich würde mir das genauso verbitten.

ZEIT: Sind die Demonstrationen in Stuttgart und anderswo Ausdruck einer grundsätzlichen Entfremdung zwischen Bürgern und Politik?

Von der Leyen: Das Ansehen von Politik ist nie besonders hoch gewesen, und wir haben auch schon härtere Proteste erlebt. Denken Sie an die achtziger Jahre, an die damaligen Demonstrationen gegen Atomkraft oder den NATO-Doppelbeschluss! Trotzdem muss man hellwach auf die Bürgerproteste gegen Stuttgart 21 oder gegen die Schulreform in Hamburg schauen. Ich verstehe sie vor allem als Erinnerung daran, was momentan die wichtigste Aufgabe der Politik ist.

ZEIT: Nämlich?

Von der Leyen: Entscheidend ist nicht nur, ein Vorhaben durch das Parlament und durch den Bundesrat zu bekommen. Wir müssen auch Akzeptanz schaffen. Dafür müssen wir raus aus den Plenarsälen, werben, überzeugen, immer wieder verständliche Sprache finden, genau hinhören, Nuancen wahrnehmen, Argumente aufnehmen.

ZEIT: Klingt nach einer Selbstverständlichkeit.

Von der Leyen: Im Gegenteil, es ist eine Kunst und gleichzeitig Knochenarbeit. Ich habe in der Hinsicht in den fünf Jahren als Bundesministerin hinzugelernt. Bei der Einführung des Elterngeldes habe ich noch vor allem darauf geachtet, dass die Kanzlerin zu mir steht. Das hat sie getan. Jetzt, bei der Reform der Leistungen für Hartz-IV-Empfänger habe ich von Anfang an gewusst: Das Gesetz ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Du musst den Menschen erklären, warum es nur einen Betrag X mehr Geld gibt, aber zusätzlich ein Bildungspaket zu den Kindern kommen muss.