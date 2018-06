Seinen Abgang schon im Blick, wählte der Gouverneur noch einmal starke Worte: "Gierige texanische Ölkonzerne bekämpfen unsere Umweltgesetze", sprach Arnold Schwarzenegger in die TV-Kameras. "Sie wollen nur Gewinn – und die Welt verschmutzen." Über neun Millionen Dollar hatten Ölfirmen und die Republikanische Partei in die "Proposition 23" gesteckt, die zeitgleich mit den Kongress- und Gouverneurswahlen Anfang November zur Abstimmung stand. Was Schwarzenegger wütend machte: Mit ihr sollten Maßnahmen gegen den Klimawandel ausgehebelt und Kaliforniens ambitionierte Umweltpolitik völlig lahmgelegt werden.

Aber "Big Oil" hat verloren. Als Nachfolger des "Terminators" – der nicht mehr antreten durfte – wurde der Demokrat und bekennende Umweltpolitiker Jerry Brown gewählt. Zugleich fiel die Proposition 23 mit Pauken und Trompeten durch. Knapp 60 Prozent der Wähler stimmten mit Nein.

Damit ist der wohl wichtigste politische Nachlass Schwarzeneggers gerettet. Zwar hat er weder den defizitären kalifornischen Haushalt unter Kontrolle gebracht noch die institutionelle Dauerkrise des größten US-Bundesstaates gelöst. Mit dem Global Warming Solutions Act gelang ihm aber ein – zumindest für amerikanische Verhältnisse – wegweisendes Umweltgesetz. Mit ihm sollen in Kalifornien bis 2020 die Treibhausgas-Emissionen auf das Niveau von 1990 sinken. Bis 2050 sollen sie dann um weitere 20 Prozent reduziert werden.

Dass es bei dem Gesetz bleibt, haben Schwarzenegger und sein Nachfolger nicht nur ihrer eigenen Überzeugungskraft zu verdanken. Der Filmemacher James Cameron, Intel-Mitbegründer Gordon Moore, der Microsoft-Milliardär Bill Gates und einige andere Unternehmensgrößen spendeten dreimal so viel wie die Ölkonzerne. Sie taten das auch aus eigennützigen Motiven, denn gerade in Kalifornien hat das große Geld längst entdeckt, dass sich mit der grünen Sache gut verdienen lässt.

Südlich von San Francisco trieben früher Halbleiter, Computer oder die Biotechnologie das Geschäft. Im Silicon Valley machten Risikokapital-Geber damit Millionen. Heute widmen sich die venture capitalists der sogenannten sauberen Technik, zu der zum Beispiel das energieeffiziente Bauen, Solarkraftwerke, Elektroautos oder die Batterietechnologie gehören. 2005 investierten die Risikokapitalisten etwa 450 Millionen Dollar in grüne Technologien, 2008 waren es schon 3,3 Milliarden Dollar. Damit wanderten 60 Prozent des gesamten in den USA investierten Risikokapitals in die kalifornische Umweltbranche. Über 40 Prozent aller cleantech- Investitionen der Welt entfielen im ersten Halbjahr 2010 auf den Bundesstaat am Pazifik.

Der grüne Sektor wird damit für Kaliforniens Wirtschaft immer wichtiger. Wie wichtig, versucht Noel Perry den Bewohnern des Staates nahezubringen. Perry leitet die Organisation Next 10 und fördert daneben zahlreiche Stiftungen. Während des Gesprächs breitet er ein halbes Dutzend Berichte auf dem Tisch aus. "Dieser hier", sagt er, "zeigt, dass Kalifornien durch Energiesparen in den letzten 30 Jahren 1,5 Millionen Jobs geschaffen hat. Dieser" – Perry blättert weiter – "belegt, dass mehr Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien entstehen als mit Fossilbrennstoff." Next 10 gibt außerdem den grünen Innovations-Index für Kalifornien heraus, der von der Firma Collaborative Economics ausgearbeitet wird. "Wir zeigen, was Kalifornien mit seiner Umweltpolitik erreicht hat", erklärt deren Ökonomin Tracey Grose.

Eine ganze Menge nämlich: Kaliforniens Energieeffizienz – die Wirtschaftsleistung pro eingesetzte Energieeinheit – ist um zwei Drittel höher als in den übrigen USA. Für jeden Dollar, den Kaliforniens Wirtschaft umsetzt, stößt der Bundesstaat halb so viel Kohlendioxid aus wie der Durchschnitt der anderen 49 Bundesstaaten. Der Energiekonsum pro Kopf ist hier seit 1970 um 18 Prozent gesunken, während er im Rest des Landes um fünf Prozent stieg. Kein Bundesstaat der USA meldet so viele Patente in Bereichen wie Sonnen- oder Windenergie an. Aus Kalifornien gehen 90 Prozent des Solarstroms der USA ans Netz.