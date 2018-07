Womöglich wird der Auftritt von Joaquín Almunia einmal als der Moment gelten, in dem das Schicksal der WestLB besiegelt war. Die Düsseldorfer Landesbank habe mehr Staatshilfen erhalten als gedacht, klagte der EU-Wettbewerbskommissar vergangene Woche. Diese Hilfen müssten zurückgezahlt oder durch zusätzliche Umstrukturierungen kompensiert werden. Von den Sanierungsbemühungen der WestLB sei er "nicht überzeugt", so Almunia. Die Zweifel an der Überlebensfähigkeit der Bank hätten zugenommen, ebenso die Wahrscheinlichkeit, dass sie abgewickelt werden müsse. Die Brüsseler Wettbewerbsbehörde weite ihre Prüfung aus. Am Montag nun wollen die Kommission, der Bund und die WestLB über die Bank reden.

Dabei dürften die Düsseldorfer ihrerseits scharfe Kritik an Brüssel üben – und das mit einigem Recht. Die EU-Exekutive spielt bei der Sanierung der Banken zunehmend eine fragwürdige, ja destruktive Rolle.

Almunias Worte trafen die Landesbank nicht nur gerade mal einen Tag, nachdem die BayernLB Gespräche über eine Fusion einseitig beendet hatte . Sie unterminieren auch den parallel gestarteten Verkaufsprozess, den die EU der Bank einst selbst auferlegt hat: Bis Ende 2011 müssen die Eigner – das Land Nordrhein-Westfalen und die regionalen Sparkassenverbände – die Mehrheit an der Bank veräußern. Ende September mit einer kleinen Eckanzeige in der Financial Times gestartet, hat die Suche nach einem Käufer nach Aussagen des Bevollmächtigten Friedrich Merz substanzielles Interesse geweckt. Ließ sich schon bisher daran zweifeln, ob daraus auch ernsthafte Angebote für eine Übernahme der ganzen Bank erwachsen, so ist die Wahrscheinlichkeit nach Almunias Worten gleich null. Zu groß sind nun die rechtlichen und finanziellen Unwägbarkeiten, die mit einem Kauf verbunden wären.

Die Kritik der Kommission kommt aber nicht nur zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Sie kommt auch reichlich spät. Almunias neue Vorwürfe beziehen sich auf den Transfer großer Teile der Bank in die "Erste Abwicklungsanstalt" und die Frage, ob der Wert der dabei transferierten Aktiva angemessen angesetzt worden ist. Beschlossen im Dezember 2009, wurde dieser Transfer im Frühjahr dieses Jahres vollzogen. Der Bankenrettungsfonds des Bundes war an dem Prozess beteiligt, ebenso die deutsche Bankenaufsicht. Aus der vorläufigen Genehmigung Brüssels sollte, so war lange Zeit die Hoffnung, bis Juni eine endgültige werden – doch im Sommer verlängerten die Wettbewerbshüter ihre eigene Frist. Ihr Votum von vergangener Woche verkompliziert die Lage nun weiter.

Das ständige Verzögern, die immer neuen Hürden konterkarieren alle Bemühungen, auf die akut nötige Bankenrettung einen konstruktiven, stabilisierenden Umbau folgen zu lassen. Unsicherheit blockiert, Unsicherheit wirkt zerstörerisch. Und die WestLB ist keineswegs ein Einzelfall: Die BayernLB wird seit 18 Monaten geprüft; die Auflagen für ihre Rettung sollen nun aber immerhin bald feststehen. Die Hypo Real Estate hingegen muss offenbar noch bis zum kommenden Frühjahr auf das finale Votum aus Brüssel warten – der Beginn ihrer Rettung wird dann stolze zweieinhalb Jahre zurückliegen.

Sicher, die Abspaltung großer Teile der WestLB ist ein komplexer Vorgang, den zu prüfen es Zeit braucht. Ebenso richtig ist, dass die WestLB und ihre Eigner mit Größenwahn, Arroganz und Missmanagement über viele Jahre fast systematisch Vertrauen verspielt haben. Auch mit der kürzlich geäußerten Bitte um mehr Zeit beim Verkauf einer Immobilientochter hat man die Geduld der EU-Exekutive zum x-ten Male strapaziert. Mehr noch, die Zweifel am Geschäftsmodell der Bank sowie ihren Aussichten, sich künftig refinanzieren zu können, sind berechtigt. Kurz: Es gibt gute Gründe für Brüssel, der WestLB keinerlei Zukunft zuzutrauen und die Konsolidierung der Landesbanken zu erzwingen. Das aber sollte Almunia dann auch so sagen. Und zwar offen, deutlich und vor allem unverzüglich.