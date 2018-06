Anfang November hat sich zum fünfzehnten Mal der Tag gejährt, an dem die Kugel eines Mörders meinen Freund Jitzchak Rabin, den israelischen Premierminister, traf. Seit seinem Tod ist keine Woche vergangen, in der ich ihn nicht vermisste. Ich liebte ihn und seine Frau Leah sehr. Anlässlich dieses Jahrestages, Rabins Yahrzeit, täte die Welt gut daran, sich der Lehren seines Lebens zu erinnern: Jitzchak Rabins Vision von Freiheit, Toleranz, Zusammenarbeit, Sicherheit und Frieden ist heute genauso bedeutsam, wie sie es damals war, als Rabin auf einer riesigen Kundgebung in Tel Aviv fröhlich für den Frieden redete und sang – nur wenige Augenblicke bevor er erschossen wurde.

Rabin war ganz und gar unprätentiös. Als er 1949 von David Ben Gurion als junger Mann entsandt wurde, Israel bei den Waffenstillstandsverhandlungen mit den arabischen Nachbarstaaten zu vertreten, hatte er noch niemals zuvor in seinem Leben eine Krawatte getragen. Also ließ er sich den Schlips von einem Freund binden, der Rabin auch gleich beibrachte, den Knoten so zu lockern, dass er ihn mehrfach verwenden konnte.

Ganz typisch war auch, dass Rabin – zwei Wochen vor seiner Ermordung – bei einer Washingtoner Abendveranstaltung trotz Smokingpflicht ohne Smoking auftauchte. Wir liehen einen für ihn aus, und ich muss immer wieder lächeln, wenn ich daran denke, wie ich ihm das gute Stück glatt zog. Nicht anders geht es Hillary, wenn sie sich daran erinnert, wie sich Rabin beschwerte, als sie ihn zum Rauchen auf den Truman-Balkon hinausschickte.

Jitzchak Rabins Geschichte und die Geschichte Israels sind eng miteinander verwoben. Er griff zur Waffe, um Israels Freiheit zu verteidigen – und er riskierte sein Leben, um Israels Zukunft zu sichern. Als er 1993 ins Weiße Haus kam, um die israelisch-palästinensische Prinzipienerklärung zu unterzeichnen, war er als Militärheld so gut geeignet wie kein anderer, sein Volk in ein neues Zeitalter zu führen. Lange hatte er in Jassir Arafat einen Todfeind gesehen, nun würde er diesem Mann die Hand reichen.

Unmittelbar davor wandte sich Rabin direkt an das Volk der Palästinenser. Er sagte: "Genug der Tränen und des Blutes. Genug. Wir hegen keinen Hass auf euch. Wir sehnen uns nicht nach Rache. Wie ihr sind wir Menschen, die ein Haus bauen wollen, die einen Baum pflanzen, die lieben wollen. Wir wollen Seite an Seite mit euch leben – in Würde und Mitgefühl, als Mitmenschen, als freie Menschen. Heute geben wir dem Frieden eine Chance und sagen euch noch einmal: Es ist genug! Lasst uns beten, dass der Tag anbrechen wird, an dem wir alle von unseren Waffen Abschied nehmen."

Anderthalb Jahrzehnte nach Rabins Tod glaube ich noch immer, dass, hätte er nur weitergelebt, innerhalb von drei Jahren eine umfassende Friedenslösung zwischen Israel und Palästina erreicht worden wäre. Gewiss, die Feinde des Friedens hätten versucht, die Vereinbarung scheitern zu lassen, doch ich bin mir sicher, dass unter Rabins Führung ein neues Zeitalter der Partnerschaft und des Wohlstands angebrochen wäre.