Am kommenden Sonntag könnte der deutsche Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel Weltmeister werden. Dabei hat Vettel im fernen Abu Dhabi einen kleinen Heimvorteil: Die hypermoderne Rennstrecke hat, wie so viele in aller Welt, ein Landsmann erbaut.

"Bombastisch" war noch eines der bescheideneren Adjektive, die 2009 nach dem ersten Großen Preis von Abu Dhabi über den neuen Yas Marina Circuit ausgeschüttet wurden. Die Fassade des über die Rennstrecke getürmten Yas-Hotels schillert in wechselnden Farben in der Nacht, die Ausfahrt aus der hochmodernen Boxenanlage führt durch einen Tunnel, eine Auslaufzone des Rennkurses verläuft direkt unter einer Zuschauertribüne, und der Grand Prix beginnt bei Tageslicht und endet unter Flutlicht – all das ist einmalig in der Formel-1-Welt. Verantwortlich für die Planung und den Bau der Rennstrecke war der Aachener Ingenieur Hermann Tilke. Knapp zweieinhalb Jahre arbeiteten bis zu 17.000 Bauarbeiter daran, Tilkes 400 Millionen Dollar teure Ideen umzusetzen. Parallel dazu waren noch einmal 5700 Arbeiter mit dem Bau des Yas-Hotels beschäftigt. Die Strecke gehört zur Yas-Insel, dem Entwicklungsprojekt der Immobilienfirma Aldar Properties. Auf der Sandinsel soll eine komplette Stadt entstehen, einschließlich des gerade eröffneten Ferrari-Erlebnisparks.

Hermann Tilke hat sich in den vergangenen 20 bis 25 Jahren einen Namen als Rennstreckenarchitekt gemacht. Insgesamt 120 Architekten und Ingenieure von Tilkes 350 Mann starker Belegschaft sorgten in Abu Dhabi dafür, dass alle Termine eingehalten wurden.

Bei Tilkes erstem Auftrag im Jahr 1983 sah das noch anders aus: Statt einen kompletten Rennkurs hinzustellen, sollte er nur einen Rettungsweg des Nürburgrings ausbessern, statt eines Budgets von 400 Millionen Euro ging es damals um 600 Mark. Tilke baute damals auch noch Müllkippen.

Dann kam der Aufstieg, der Mittelständler wurde global. Im vergangenen Jahrzehnt zeichnete er dann für beinahe alle neuen Formel-1-Rennstrecken verantwortlich, von Malaysia über China und Japan bis zur Türkei. Tilkes Arbeitsnachweis umfasst mehr als 55 Rennstrecken, in Formel-1-Kreisen ist er als "Herr der Ringe" bekannt.

Tilke geht im Formel-1-Fahrerlager ein und aus und zählt zu den Vertrauten des Formel-1-Vermarkters Bernie Ecclestone. Nach dem ersten Streckenprojekt am Nürburgring gestaltete Tilke in den achtziger Jahren dort den neuen Kurs für das Race of Champions und leitete den Umbau des Österreichrings in Spielberg. Auf diese Weise wurde er Schritt für Schritt zum Experten für Rennanlagen in aller Welt. Nebenbei plant und baut seine Firma auch Hotels, Verwaltungs- und Wohngebäude, Einkaufszentren sowie Sport- und Freizeitanlagen.

Dafür betreibt der Hobby-Rennfahrer Tilke, der bereits mehr als 100 Rennen auf der Nordschleife des Nürburgrings bestritten hat, Büros in Singapur, Mexiko, Kasachstan, Indien und Aserbaidschan. Und natürlich am Golf, sowohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen Abu Dhabi zählt, als auch in Bahrain.