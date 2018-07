Auf seinen 40. Geburtstag konnte er ein Jahr früher anstoßen als das ZEITmagazin. Aber man kann davon ausgehen, dass ihm das gemischte Gefühle bescherte. Schließlich war all das, wofür er stand, nun endgültig vorbei. Er selber brachte es auf die Formel, dass jetzt "mein zweites Leben beginnt". Das klang ein bisschen dramatisch, aber Drama und Pathos gehörten nun mal zu seinem Repertoire, hatte er doch immer wieder atemberaubende Momente zelebriert und sich dafür feiern lassen. "Ich bin in einer Zeit groß geworden, da liefen in den Kinos Filme wie Rocky und Rambo, und die Botschaft hieß: Wenn du hart arbeitest, dann wirst du etwas. Und der, der dich daran hindern will, ist dein Feind", versuchte er einmal zu erklären, was ihn all die Jahre zur Höchstleistung antrieb. Und gleich räumte er ein: "Heute muss ich drüber lächeln."

Der Satz blieb hängen, denn für Humor war er bislang weniger bekannt, weil ihn ein einziger Gedanke trieb: Üben, üben, üben! Im Rückblick erscheint ihm das selbst fast unheimlich, er habe lange den Tunnelblick gehabt, gibt er freimütig zu: "Du bist gefangen in einer Welt des Erfolges, Power ohne Ende, Blick stur nach vorne gerichtet, auf deine Ziele fixiert. Alles dafür tun, rechts und links siehst du nichts mehr…" Ein Meister fällt halt nicht vom Himmel, und wer wüsste das besser als er?

Und nun war da die Chance, sich neu zu erfinden. Möglichst anders, möglichst ohne diesen Leidensdruck, von dem er ungern etwas preisgab, weil ihm das ohnehin niemand geglaubt hätte. Es passte einfach nicht ins Heldenbild: "Meine Mutter hat immer gesagt: Lustig, dass der Mann, der da steht, in Wahrheit ganz anders ist."

Und diese anderen, sanfteren Seiten lässt er neuerdings zumindest mal aufblitzen. "Das Leben wurde uns nicht gegeben, ständig über Grenzen zu gehen", sagt er etwa. Und dass es gar nicht schlecht sei, einfach mal sitzen zu bleiben und abzuwarten nach dem Motto "Schaun mer mal, dann sehn wir schon…" Dass es guttue, nicht nur stur aufs Ziel zuzusteuern und stattdessen ungewohnte Wege oder auch Umwege zu gehen. Die Leere zuzulassen, sogar die Langeweile. Und ein Stückchen Demut.

Und doch, solchen Erkenntnissen zum Trotz: Offen bleibt, ob er tatsächlich schon ganz angekommen ist in seinem zweiten Leben – und auch, wohin die Reise gehen soll. Mal gibt er den Studenten, ein anderes Mal den Ratgeber. Und dann seine Auftritte als Rhetoriker, da will es noch nicht so recht swingen. Das liegt freilich auch an seiner ständigen Begleitung: Lacht sie zu laut, wird er leicht schmallippig; schaut sie zu ernst, kann er sich ein süffisantes Lächeln nicht verkneifen. Als denke er insgeheim, dass alle anderen sowieso null Ahnung haben vom Kern der Sache. Denn so hat er es beim Einstieg in den neuen Job mal formuliert: "Das kann man nur beurteilen, wenn man es auch gefühlt hat." – Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 45

"Seit meinem 14. Lebensjahr schreibe ich Verse, mit 30 sollte ich hängen, mit 48 den Friedenspreis bekommen. Meine Bücher erscheinen in 30 bis 40 Sprachen, nur in meiner Muttersprache sind sie verboten", schrieb Nazim Hikmet (1902 bis 1963). In Saloniki geboren, lebte er im Haus seines Großvaters, eines Paschas des Osmanischen Reichs und Anhängers des Mevlana-Ordens, in Aleppo und Istanbul. 1921 auf dem Weg zu Atatürk radikalisierte ihn der Kontakt mit einfachen Leuten. Die Verwirklichung der Gleichheit aller Menschen sah er allein im Marxismus-Leninismus. In Moskau leitete er ein Studententheater, seine Arbeiten blieben dem Agitprop verhaftet. Er wurde er zum Volksdichter, Werke wie "Menschenlandschaften" gehören zur Weltliteratur