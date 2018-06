Der Mode haftet der Ruf an, verschwenderisch zu sein. Das ist sie ja auch. Das Wort Luxus bedeutet "Überfluss", also im weiteren Sinne Verschwendung. Wenn Mode nur ein kleines bisschen vernünftig wäre, wäre sie keine Mode mehr, sondern Bekleidung. Gerade deswegen haben Luxusmarken in der Vergangenheit immer größten Wert auf die Exklusivität dessen gelegt, was sie so machen.



Lederverarbeitende Marken wie Louis Vuitton, Loewe und Hermès beschäftigen Ledermeister, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als zum Beispiel ihre feinen Finger über eine Kuhhaut gleiten zu lassen – um schon bei kleinsten Unebenheiten, etwa wegen Verletzungen durch Stacheldraht oder auch nur Mückenstiche, das Stück Leder zur Ausschussware zu erklären. Natürlich könnte man theoretisch auch mückenpockiges Leder zu Taschen machen. Das wäre durchaus vernünftig – aber eben nicht mehr luxuriös. Die Kehrseite des Luxus ist also zwangsläufig eine Menge Ausschuss. Denn wo nur A-Ware gefragt ist, muss B-Ware entsorgt werden. Während man die eine Seite des Luxus – das erlesene Produkt – sehr schätzt, ist die andere Seite – das Wegwerfen – unpopulär.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick © Peter Langer

Bei Hermès hat man dieses Dilemma jetzt gelöst, indem sozusagen ein zweiter Bildungsweg für Luxuswaren geschaffen wurde. Aus allen möglichen Lederresten hat die Hermès-Designerin Pascale Mussard neue Produkte gestaltet, die dieser Tage unter dem Markennamen petit h, also "kleines h", präsentiert werden. Lederabfälle, die kein großes Hermès-H mehr werden können, werden zu kleinen Skulpturen und Spielzeugen verarbeitet, einem Leder-Bambi zum Beispiel oder einem Springseil, einem Armreif oder einer Postkarte aus Leder.

Zunächst ist daraus nur eine Verkaufsausstellung geworden, die vom 13. November an in Paris gezeigt wird und wohl erst 2012 nach Deutschland kommt. Wer auf Wegwerfpreise hofft, wird leider enttäuscht werden. Dafür sehen die kleinen Skulpturen aber auch überhaupt nicht nach Zweitverwertung aus. Und wer sich entschließt, seinem kleinen Sohn das Miniflugzeug aus Alligatorhaut für 12.000 Euro zu schenken, muss ihm ja nicht erzählen, dass es aus Abfällen gemacht ist. Sonst heult der Sohn und schreit, dass er ein großes H will. Kinder sind so.