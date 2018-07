Es ist schwer, einen Termin bei Sonja Piller zu ergattern. Sie ist die Einkaufschefin von HSE24. Das ist jener Teleshoppingsender, der früher im Reich des Versandhauses Quelle die Gewinne einfuhr, bis auch das nicht mehr reichte und Quelle pleiteging. HSE24 aber überstand das Desaster. Heute geht es dem Kanal besser denn je.

Die drahtige, dezent gebräunte und gekleidete Frau um die vierzig besitzt zwar durchaus ein Büro am Firmensitz in Ismaning bei München. Allerdings ist sie die meiste Zeit über unterwegs, vor allem in Asien, der Werkbank der Welt. "In meinem Job kennt man in Shanghai jeden Hinterhof", sagt Piller.

Der älteste deutsche Shoppingkanal hält mehr als 20.000 Produkte für seine Zuschauer bereit, vieles davon gibt es exklusiv bei HSE24. Aufs Jahr gesehen sind 16.000 Artikel immer neu im Angebot. Piller ist mit ihrem Team dafür verantwortlich, dass der Strom des mehr oder weniger Nützlichen nicht abreißt. Nein, sie habe keine Angst, dass der Nachschub an Novitäten einmal ausbleiben könnte. Schließlich sei die menschliche Kreativität unerschöpflich.

Schon an heißen Sommertagen konnte man in der Abteilung "Home, Garden and Hobby" einen künstlichen Weihnachtsbaum bewundern, von dessen Spitze kleine weiße Styroporkügelchen herabrieseln, um unten in einer Art umgedrehtem Regenschirm aufgefangen zu werden. Ob die bizarre Konstruktion das Zeug zum Verkaufsschlager hat? Wie der vollautomatische One-touch-Dosenöffner, der sich als absoluter Renner entpuppte, bis er plötzlich in jedem Laden zu haben war und deshalb bei HSE24 wieder aus dem Sortiment flog. Oder das "Blaue Wunder", ein Mikrofaser-Haushaltstuch, das innerhalb von fünf Jahren 3,3 Millionen Mal verkauft wurde.

Gut 50 Prozent der Nachfrage entfallen auf die Produktgruppen Mode und Schmuck, gefolgt von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Heimwerkerbedarf und Sport. Wichtigste Zielgruppe sind unterbeschäftigte Frauen mittleren Alters mit berufstätigem Mann, deren gemeinsame Kinder aus dem Haus sind.

Deutschlands erster Teleshoppingkanal war 1995 auf Sendung gegangen. Damals hieß er noch H.O.T. und war hierzulande eine echte Neuerung. Bis dahin kaufte man im Laden ein, und wenn’s hoch kam, bei Neckermann über den Katalog. Bekannt wurde H.O.T. mit Prominenten wie der Schauspielerin Uschi Glas, die auf der Mattscheibe ihre Kosmetiklinie "Uschi Glas hautnah" präsentierte. Münchens exzentrischer Modezar Rudolph Moshammer pries seinerzeit über den Sender die "Hundepflegeserie Daisy". An Skurrilitäten war das junge Programm also nicht gerade arm.

KarstadtQuelle übernahm den mittlerweile in HSE24 umgetauften Kanal im Jahr 2007. Die Insolvenz des Mutterkonzerns brachte zwei Jahre später mit der französischen Beteiligungsgesellschaft AXA Private Equity abermals einen neuen Eigentümer, der bis heute die Mehrheit hält. Zwölf Prozent der Anteile liegen beim Management. Während Quelle abgewickelt wurde und Karstadt sich mit dem milliardenschweren Investor Nicolas Berggruen erst noch erholen muss , erfreut sich HSE24 offenbar bester Kondition.

Selbst im Krisenjahr 2009 konnte der Sender mit seinen 560 Mitarbeitern seinen Umsatz um zwölf Prozent auf 394 Millionen Euro steigern. Das sei, so Firmensprecherin Alexandra Brune, das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte.

Marktführer QVC erwirtschaftete vergangenes Jahr einen Umsatz von 674 Millionen Euro. QVC mit Sitz in Düsseldorf ist ein Ableger des gleichnamigen US-Shoppingkanals und war in Deutschland 1996, also ein Jahr nach H.O.T., an den Start gegangen.